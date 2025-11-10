El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Se han registrado incidentes con usuarios que no han respetado las reglas de convivencia. Avelino Gómez

El PP pide un reglamento de buen uso y cámaras de seguridad en la biblioteca de Miranda

La falta de normativa impide sancionar a quienes provocan incidentes igual que sucede en las piscinas

Raúl Canales

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:36

Comenta

Los problemas de seguridad ocurridos en dependencias públicas, como en la biblioteca o la piscina, donde algunos usuarios no solo han ocasionado molestias al resto ... de personas sino que han amenazado a los trabajadores cuando les han llamado la atención por su comportamiento, suelen saldarse sin consecuencias para los infractores. Al no haber una normativa específica, en la mayor parte de casos son expulsados ese día pero pasado poco tiempo regresan sin que se les pueda impedir el acceso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  5. 5

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  6. 6 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  7. 7 De debutar en San Mamés a jugar al futbolín con los niños del barrio: así fue la tarde del domingo de Selton
  8. 8 La emotiva historia de Pepe, el niño del Oviedo que admira al Athletic y que ha cumplido la promesa de su padre fallecido
  9. 9 El pediatra que quiere curar a todos los niños con leucemia, y lo está consiguiendo
  10. 10 Dolores Aguirre, una ganadera de película

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PP pide un reglamento de buen uso y cámaras de seguridad en la biblioteca de Miranda

El PP pide un reglamento de buen uso y cámaras de seguridad en la biblioteca de Miranda