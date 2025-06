El PP pide un nuevo mapa de bus urbano en Miranda, más marquesinas y carteles electrónicos

El Partido Popular considera que el autobús urbano de la ciudad necesita mejoras. El principal partido de la oposición celebra que se haya vuelto a ... colocar una marquesina en carretera Logroño, una demanda que durante años reclamaron al equipo de Gobierno sin encontrar respuesta, pero creen que hacen falta más medidas para mejorar el transporte público.

En primer lugar, piden un nuevo mapa de líneas y que se estudie si el actual trazado es el más apropiado ya que en su opinión, deja fuera las nuevas realidad de la ciudad. Por ejemplo, la progresiva llegada de empresas a Ircio hará cada vez más necesario que el transporte público permita a los empleados acceder al polígono, así como a las nuevas urbanizaciones que están creciendo alrededor del casco urbano.

Pero desde las filas del PP se observan otras deficiencias que podrían tener una rápida solución sin precisar grandes inversiones. La primera es la colocación de más marquesinas. El equipo de Gobierno ha dejado entrever que la idea es dotar a más paradas de un espacio para poder esperar sin estar a merced de las inclemencias del tiempo, pero aún no hay partidas específicas para esta finalidad.

«Hay calles en las que se han acometido reformas y que cuentan con aceras suficientemente anchas como para colocar marquesinas», asegura la concejala Charo Fernández, quien también ha reclamado por escrito que se coloque una en Bardauri para que los vecinos estén un poco más protegidos. Para la edil popular, «en los tiempos actuales, casi todas las paradas deberían tenerla»» pero además, llama la atención sobre el mal estado de conservación de las que ya disponen de ella. «Muchas mamparas están descuidadas y sucias. Es responsabilidad municipal controlar que las empresa cumplan con lo establecido en los pliegos y no desentenderse cuando se opta por privatizar los servicios». Fernández deja claro que «los mirandeses pagan impuestos por tener un servicio eficaz y cada vez son de peor calidad».

En la lista de asignaturas pendientes para mejorar el transporte urbano, los populares enumeran también la colocación de paneles automáticos que informen a los pasajeros del tiempo que falta para que llegue el bus, «algo acorde a los tiempos en los que vivimos», un servicio que debería completarse con una aplicación en la que los viajeros puedan hacer un seguimiento del recorrido a través de su móvil para ajustar mejor los tiempos de espera.

Parada reservada

Por último, el partido de la oposición pide dos medidas que afectan a la seguridad. La primera es que haya más control a los coches que utilizan la parada fuera de uso de Ronda del Ferrocarril a la altura de la estación para estacionar unos minutos, lo que provoca que los autobuses que dan servicio a los trabajadores de fábricas del entorno tengan que parar en doble fila. La otra actuación que demandan con urgencia es la colocación de un paso para peatones en la primera parada del barrio Los Ángeles.

«Es algo que llevamos solicitando hace años y que no entendemos que no se ponga solución», asegura Fernández, quien recuerda que son decenas de niños los que cruzan diariamente por ese lugar ya que acuden al campo de fútbol de La Charca o a las piscinas en verano. «Existe un riesgo evidente de que ocurra un accidente de tránsito y no cuesta nada poner un paso de cebra que otorgue mucha más tranquilidad a los que cruzan».

Para la edil del PP, «la tenacidad» de la oposición es la única que hace avanzar al equipo de Gobierno, al que acusa de dejadez en temas que atañen a la calidad de los servicios que reciben los mirandeses.