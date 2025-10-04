El PP pide más luz en las calles y medidas para evitar los «embudos» de tráfico en Miranda

Contenedores mal ubicados que dificultan la visibilidad en cruces, carriles bici que no están conectados entre sí, pasos de cebra mal señalizados, iluminación escasa, pocas ... plazas de aparcamiento o zona azul con tarifas muy altas son algunos de las deficiencias que el PP aprecia cuando se habla de movilidad. Para el principal partido de la oposición, la ciudad tiene momentos en los que el tráfico se convierte en un «embudo», algo que no debería ocurrir en una localidad con la población de Miranda.

El problema para los populares está en que no hay un plan de movilidad pensado y diseñado a largo plazo, sino que se adoptan medidas «a salto de mata». Como ejemplo, citan el nuevo carril bici de Anduva, que ha restringido a un solo sentido la circulación de la ciudad hacia el polideportivo. «No reporta ninguna ventaja, más bien todo incomodidades, y obliga a los conductores a dar mucha más vuelta, lo que acaba teniendo el efecto contrario al deseado, más tiempo en el coche, más contaminación y más densidad de tráfico en otras zonas. Se podía haber hecho el mismo trazado por la ribera del río, un entorno más natural y que no alteraba el tráfico», señala Montoya. Otro ejemplo de «improvisación», la prueba piloto de peatonalización del Casco Viejo «sin un estudio real que la sustentase, sin prever alternativas y sin comunicarla ni explicarla bien a los vecinos».

El portavoz del PP reclama la elaboración de un plan a medio plazo, que defina una hoja de ruta «sobre la ciudad que queremos en diez o quince años, no pensando solo en mañana», ya que es la forma de conseguir una Miranda «más cómoda» en la que puedan coexistir diferentes formas de desplazarse.

Algunas de las medidas requieren más planificación e inversión, como la peatonalización de calles o los aparcamientos disuasorios, pero otras podrían ser de aplicación casi inmediata. Entre las segundas, Montoya considera prioritario mejorar la iluminación de las calles «porque por la noche se ve muy poco y hay zonas que son peligrosas para los peatones porque los coches no les ven bien». También urge una normativa sobre el uso de patinetes, un medio cada vez más empleado sobre todo por los jóvenes, establecer rutas escolares seguras en las que los alumnos no tengan que ir sorteando vehículos y mejorar la señalización viaria para evitar que los camiones pesados accedan al casco urbano y se queden atascados en lugares en los que luego no pueden maniobrar.

A futuro, Montoya cree que son necesarias circunvalaciones que den solución al paso de camiones por el Lago o que permitan peatonalizar la Parte Vieja sin perjudicar a los vecinos del Crucero. «El problema es que este equipo de Gobierno se ha acostumbrado a tomar medidas y luego analizar las consecuencias en vez de hacerlo al revés. Lo lógico es sentarse y pensar, con estudios en la mano, un plan de movilidad exhaustivo, no cumplir el expediente con un documento para dos años como el que acaban de presentar, que es corta y pega de otros anteriores y en el que no se plantean más que parches».

Desde las filas de la oposición, se reclaman «soluciones y visión de ciudad a medio plazo, no ir librando el día a día como se puede».