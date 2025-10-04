El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Hay calles que soportan más densidad de tráfico. Avelino Gómez

El PP pide más luz en las calles y medidas para evitar los «embudos» de tráfico en Miranda

Montoya reclama un plan de movilidad a largo plazo y «no poner parches para cubrir el expediente sin valorar las consecuencias»

Raúl Canales

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:06

Comenta

Contenedores mal ubicados que dificultan la visibilidad en cruces, carriles bici que no están conectados entre sí, pasos de cebra mal señalizados, iluminación escasa, pocas ... plazas de aparcamiento o zona azul con tarifas muy altas son algunos de las deficiencias que el PP aprecia cuando se habla de movilidad. Para el principal partido de la oposición, la ciudad tiene momentos en los que el tráfico se convierte en un «embudo», algo que no debería ocurrir en una localidad con la población de Miranda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por una bandera del Athletic en una comunidad de vecinos de Madrid: «Nos han obligado a quitarla de la ventana»
  2. 2

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  3. 3

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado
  4. 4

    Se elevan a doce las denuncias contra la libertad sexual en el campamento de Bernedo
  5. 5

    «Estamos desesperados por los continuos incendios en contenedores en la calle»
  6. 6 Los cinco cocineros vascos elegidos entre los mejores del mundo según The Best Chef Awards 2025
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de una VPO de alquiler en Euskadi la rechaza
  8. 8 La cesión de Djaló en Catar se tuerce: relegado a la Copa y sin apenas minutos en las grandes citas
  9. 9

    Francia investiga dos muertes por un brote de listerioris en quesos vendidos también en Euskadi
  10. 10

    Los primeros cimarrones criados en la costa vasca se los comerán en Japón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PP pide más luz en las calles y medidas para evitar los «embudos» de tráfico en Miranda

El PP pide más luz en las calles y medidas para evitar los «embudos» de tráfico en Miranda