El PP pide comprar casetas para las ferias de Miranda y no seguir usando «tres tablones mal unidos»

Las ferias son una forma de promocionar y dar vida a la ciudad. El calendario local tiene varias fechas fijas, algunas muy tradicionales y otras ... que se han ido sumando con los años y que necesitan un impulso. El primer paso, para el Partido Popular, es dotar a estos eventos de una imagen y un equipamiento digno. Y es que las actuales casetas, «Son tres tablones mal unidos, llenos de pintadas y en los que se cuela el agua», aseguran Sergio Montoya y Belén Vélez.

Para los ediles populares, el problema radica en la visión «cortoplacista» del equipo de Gobierno, que le impide acometer una inversión de futuro que permita a Miranda revitalizar sus ferias. Por eso insta a la administración a comprar infraestructuras propias «con un diseño moderno y que ofrezcan una mayor calidad y seguridad». Además de dar mejor servicio a los colectivos que organizan las actividades, ayudarían a crear marca de ciudad porque podrían incluso estar personalizadas con el logo.

Aunque inicialmente supondría un desembolso para las arcas municipales, Vélez y Montoya están convencidos de que a la larga, contar con casetas propias supondría un ahorro porque ahora mismo, cuando es necesario alquilarlas, el coste ronda los 600 euros y no siempre están en buen estado. Para el PP, ese gasto condiciona la duración y características de las ferias ya que dispara los presupuestos. «Tenemos que ir más allá y pensar en todos los usuarios que salen a la calle esperando obtener un rendimiento económico que justifique su trabajo en días festivos. Lo que hay que intentar es que los turistas que nos visiten, así como los propios ciudadanos de Miranda, vivan una experiencia distinta y enriquecedora sumergiéndose en nuestras tradiciones y disfrutando de todo lo que Miranda puede ofrecer».

La feria de las asociaciones celebrada este fin de semana o Distrito Domingo el pasado, son los ejemplos más recientes de que «hace falta otro tipo de equipamiento». Para la oposición, hay que «apostar» por las ferias y tradiciones «con el fin de conservar el patrimonio cultural de la ciudad. Se trata e una inversión rentable tanto desde el punto de vista económico, como funcional o estético».

Aunque en el horizonte a largo plazo está la construcción de un recinto, para el PP no se puede postergar más la compra de casetas ya que no alcanza con las pocas carpas rojas que tiene ahora mismo el Ayuntamiento, y las estructuras blancas «son tres tablas que no dan una buena imagen de ciudad» y que muchas veces tiene desperfectos que «obligan a los usuarios y feriantes a hacer labores de bricolaje que no son de su competencia».

Vélez tiene claro que «hay que buscar soluciones» y que contar con equipamiento propio no solo mejoraría los eventos que ya se realizan sino que supondría un aliciente para sumar más programación al calendario, ya que hay asociaciones, barrios y colectivos que muchas veces echan para atrás algunas propuestas ante la dificultad para llevarlas a cabo por no contar con la infraestructura necesaria. «Hay que trabajar en dar más relevancia a ciertas ferias que han perdido peso con el paso de los años y que necesitan de iniciativa para recuperar el esplendor», apunta Vélez.

En la lista de los eventos con mucho arraigo pero que no atraviesan por un buen momento está sin duda la Feria del Ángel, que en su momento fue un referente de la zona norte del país y que en las ediciones más recientes apenas ha congregado animales. Pero no es la única, hay otras que ya no atraen tanto público por ser reiterativas, por lo que los populares entienden que es necesario darle una vuelta a los formatos.