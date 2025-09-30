El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El último día en que se usaron fue el domingo durante la Muestra de Asociaciones. Avelino Gómez

El PP pide comprar casetas para las ferias de Miranda y no seguir usando «tres tablones mal unidos»

El principal partido de la oposición considera que es necesario invertir para revitalizar eventos con mucha tradición pero que han perdido peso

Raúl Canales

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:03

Las ferias son una forma de promocionar y dar vida a la ciudad. El calendario local tiene varias fechas fijas, algunas muy tradicionales y otras ... que se han ido sumando con los años y que necesitan un impulso. El primer paso, para el Partido Popular, es dotar a estos eventos de una imagen y un equipamiento digno. Y es que las actuales casetas, «Son tres tablones mal unidos, llenos de pintadas y en los que se cuela el agua», aseguran Sergio Montoya y Belén Vélez.

El PP pide comprar casetas para las ferias de Miranda y no seguir usando «tres tablones mal unidos»

