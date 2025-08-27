El PP pide una campañade limpieza de fachadas y comercios cerrados de Miranda

La suciedad de las calles suele acaparar la mayor parte de focos pero hay otros aspectos que afean la imagen de la ciudad. «El aspecto ... de Miranda es cada día más lamentable», asevera con dureza el Partido Popular, que apunta directamente al estado de las riberas del río, las fachadas de los edificios o las aceras.

Para el principal partido de la oposición, es necesario adoptar medidas «urgentes». Una de las prioritarias pasa por limpiar los baños públicos de los parques Antonio Machado y Antonio Cabezón. La falta de mantenimiento provoca que estén «insalubres» por lo que desde las filas del PP no se exige una campaña de mejora y habilitar baños públicos en otras zonas muy concurridas.

También consideran necesario mejorar la imagen de las fachadas y comercios cerrados. En el centro de la ciudad cada vez son más las lonas sin actividad comercial que con el paso del tiempo acaban llenas de carteles publicitarios y suciedad. El modelo a seguir es el de Briviesca , localidad de la provincia que ofrece un servicio de limpieza de edificios privados con tan solo cursar una solicitud y elegir el color con el que se cubrirán las pintadas.

La idea ya fue planteada por el PP durante la pasada legislatura, pero fue rechazada por el equipo e gobierno con el argumento de que estaba poco fundamentada. «En ciudades mucho más pequeñas y con menos recursos se ha puesto en marcha y está dando resultados, pero es más fácil estar anclado en el más puro inmovilismo y rechazar ideas que podrían ayudar a mejorar la ciudad solo porque parten de la oposición». El PP deja claro que «no hemos inventado nada, simplemente hay que ver las cosas que funcionan en otras ciudades, pero este equipo de gobierno carece de ideas y tampoco quiere copiar las de otros».

Ahora mismo hay calles que en su día fueron epicentro comercial en el que abundan los locales cerrados. Si pasa mucho tiempo sin ser alquilados, los propietarios acaban por desentenderse de su mantenimiento periódico, lo que ofrece una imagen de abandono y desolación a los peatones. Por eso, los populares creen que sería positivo que desde la administración pública se ofreciese un servicio que pusiera más fácil a los dueños la conservación de los espacios, algunos de los que han quedado a merced de las pintadas y grafitis.

Los baños y las fachadas no son los únicos puntos a mejorar en materia de limpieza según la oposición, que también percibe un «deterioro notable» en las aceras y pasos de cebra.

Más recurrente es el tema de los solares. «Está muy bien exigir el mantenimiento y limpieza de solares privados, pero también debemos cumplir con la limpieza de los solares municipales, que son competencia de la empresa adjudicataria», señala Belén Vélez. La edil del PP no duda en tildar de «inaceptable» el estado de los laterales de las aceras desde la zona de la estación de autobuses hasta el colegio Cervantes, donde prolifera la maleza de forma descontrolada, «sin olvidarnos de los polígonos industriales y de las rotondas de la ciudad, que dada la elevada vegetación, dificultan la visibilidad de los conductores.

Por último, desde la oposición se requiere más cuidado en el mantenimiento de los monumentos y las zonas verdes de los parques, reparar el mobiliario urbano cuando se rompe con más celeridad, colocar más papeleras y poner fin a la «selva» en la que se han convertido las riberas del Ebro.