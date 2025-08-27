El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los comercios cerrados suelen acabar llenos de carteles publicitarios. Avelino Gómez

El PP pide una campañade limpieza de fachadas y comercios cerrados de Miranda

Reclama también una mejora de aceras, zonas verdes y baños públicos, ya que están insalubres», de las zonas verdes

Raúl Canales

Miranda de Ebro

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:05

La suciedad de las calles suele acaparar la mayor parte de focos pero hay otros aspectos que afean la imagen de la ciudad. «El aspecto ... de Miranda es cada día más lamentable», asevera con dureza el Partido Popular, que apunta directamente al estado de las riberas del río, las fachadas de los edificios o las aceras.

