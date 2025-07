El PP de Miranda mediará con la Junta para intentar buscar soluciones al proyecto antirriadas

El Partido Popular ha decidido mover ficha tras ver la polémica suscitada por el proyecto antirriada. El principal partido de la oposición trasladará en los ... próximos días a la Junta el malestar vecinal con una obra que financia el gobierno regional pero que se ha sacado a licitación porque contaba con el beneplácito del Ayuntamiento. Pero tras escuchar el sentir mayoritario de la ciudadanía, Sergio Montoya asume el compromiso de mediar para buscar posibles soluciones. Al menos, para que en Valladolid sepan que el plan no es del agrado de los afectados y saber de primera mano si existen posibilidades legales de frenar la obra o modificarla.

El portavoz de los populares asistió a la reunión informativa de la Casa de Cultura como oyente porque «ni siquiera nos invitaron a participar». En este sentido, critica duramente al equipo de Gobierno porque «en los dos años que llevamos con este tema, no se han parado ni un solo segundo a hablar con nosotros, cuando es una inversión que financia la Junta». Para Montoya, el tripartito que dirige la ciudad «se ha pasado de frenada» por no querer consensuar con otras fuerzas políticas ni con los vecinos, y ahora que se ve arrinconado, quiere recular. «Llegan tarde y mal como siempre», afirma tajante antes de recordar que en su día, Guillermo Ubieto manifestó públicamente que quería someter el proyecto a votación popular, una consulta que nunca se hizo. «Han terminado convocando a los vecinos cuando ya está todo en marcha, tras haber dado su visto bueno al proyecto porque lo único que han hecho son unas matizaciones de accesibilidad y cuando ya se ha licitado la obra», remarca.

Dudas sobre el freno del plan

A estas alturas, hay dudas sobre las opciones reales que existen de frenar un proyecto que ni siquiera está en manos municipales sino de la Junta. En este punto, Montoya quiere dejar claro que la «Responsabilidad» es del Ayuntamiento, porque «es el que decide lo que se hace en su ciudad. La Junta lo que ha hecho es financiar las obras, pero el visto bueno a las medidas que se van a ejecutar, incluida la elevación de la Ronda del Ferrocarril, es del Ayuntamiento. Igual que alegaron para quitar los diques que se pretendía poner a lo largo del cauce, podían haberlo hecho contra la elevación de la rasante, pero no se hizo porque no lo veían mal».

El principal partido de la oposición cree que se ha llegado a una situación límite que era totalmente evitable si se hubiera explicado a los vecinos cual era la idea hace un año y no ahora. También si se hubiese tenido en cuenta la opinión de todas la formaciones políticas y se buscaba un mínimo consenso ya que es una obra que cambia la imagen de una de las principales calles de la ciudad. «El equipo de Gobierno ha demostrado una vez más que vive de espaldas a la ciudadanía y ha terminado creando un problema donde no lo había». Para Montoya, la ciudad tenía una buena oportunidad de adoptar medidas contra las inundaciones, gracias a que la Junta está dispuesta a destinar fondos europeos a esta actuación, pero el Ayuntamiento no ha sabido gestionar la oportunidad y ahora todo el proyecto se tambalea, incluidas las válvulas antirretorno que todos creen necesarias.