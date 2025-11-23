El PP de Miranda media con la Diputación para lograr 300.000 euros para patrimonio

La comarca mirandesa esconde algunas joyas patrimoniales a las que no se saca todo su potencial. A veces, ni siquiera están en las mejores condiciones ... para atraer visitantes ya que el tiempo las ha ido deteriorando sin que las administraciones ni la Iglesia muevan ficha. Para los pueblos es imposible acometer inversiones tan elevadas así que se ven obligados a llamar a todas las puertas buscando una ayuda que no siempre llega.

Pero el patrimonio mirandés recibirá el próximo año un impulso por parte de Diputación. La mediación del PP local está a punto de lograr que la entidad provincial destine cerca de 300.000 euros a recuperar uno de los retablos de la iglesia de Orón, la espadaña de Herrera y el tejado de la ermita de La Nave. Esta última obra ya estaba aprobada para el ejercicio que va a finalizar, pero problemas burocráticos han obligado a aplazarla sin fecha. El retraso se debe a que la cofradía de San Antón tiene que regularizar su documentación para poder recibir una subvención pública, trámite que se está dilatando más de lo previsto. Aún así, Diputación ha asegurado que reservará ese dinero en los próximos presupuestos para poder acometer la obra.

A mayores, desde Burgos se apostará también por recuperar la espadaña de Herrera, un elemento que distingue un monasterio singular ya que no hay muchos templos que alberguen a la orden de los camaldulenses y que tenga una hospedería para retirarse unos días alejado de todo lo material. Esta misma semana el Ayuntamiento ha finalizado el acondicionamiento del camino que conduce al monasterio, pero es necesaria una inversión mayor para recuperar la espadaña. Algo similar ocurre con la iglesia de Orón, donde un retablo necesita una actuación urgente para evitar que se siga deteriorando.

«Es vergonzosa la poca importancia que da el equipo de Gobierno a la historia y las tradiciones», asegura Sergio Montoya, que en las últimas semanas ha entablado contactos directos con Borja Suárez para conseguir fondos. El portavoz del PP mirandés agradece la predisposición mostrada por el presidente provincial «para salvar algo que en realidad le corresponde al Ayuntamiento».

Conservación

De hecho, aunque Suárez siempre ha mostrado su voluntad a colaborar en cuestiones patrimoniales solo si el Ayuntamiento también se comprometía, la mediación de sus compañeros de partido ha sido determinante para que desde Burgos se reserve una cantidad importante para financiar esos trabajos en solitario, sin colaboración municipal. «No podemos seguir perdiendo patrimonio por la inacción del Ayuntamiento», remarca Montoya, quien extiende esa dejadez a las ferias o tradiciones.

«Al Museo de los Faroles le tiene que dejar locales la Junta, la ermita de La Nave la arreglará Diputación, las fechas más simbólicas de nuestro calendario llevan años agonizando,... El equipo de Gobierno siempre está a la espera de que aparezca una administración o una asociación a hacer su trabajo y Miranda merece darle más valor a su patrimonio y fomentar el turismo», remarca.