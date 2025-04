El PP de Miranda dice que «podríamos tener un Polideportivo nuevo con los socios que se han perdido»

Toni Caballero Domingo, 27 de abril 2025, 00:13 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Popular tiene claro que «la pésima organización y gestión de recursos» del equipo de Gobierno está ocasionando que Miranda deje de ingresar, ... o lo haga «demasiado tarde», una gran cantidad de dinero cada año. Sin ir más lejos, cifran en 1,8 millones de euros el monto que no llegó a las arcas municipales en 2024 entre la gestión de tributos, las multas no impuestas y otros servicios «que no se prestan bien» como el Polideportivo Municipal.

Y es que, según los populares, el Poli ha dejado de ingresar «en torno a 5 de millones de euros en la última década». Apoyan esta dura afirmación en «la mala gestión de la instalación, la pérdida de socios y también de ingresos». Se trata de una cantidad «importantísima» provocada por una sucesión de malas decisiones. «Ahora ingresamos 350.000 euros anuales con unos 3.500 socios anuales del Polideportivo, pero es que antes teníamos 11.000 socios. Ingresabas el triple de dinero. Estamos hablando de que ingresabas de media, y siendo conservadores, medio millón más todos los años. Extrapolando esto a los diez años que llevamos de tendencia negativa, te salen 5 millones de euros», argumenta Sergio Montoya, portavoz de los populares en el Consistorio. En este sentido, los opositores tienen claro que «no lo estamos haciendo bien cuando sube el número de socios y el ingreso se mantiene igual, es el mismo». De hecho, Montoya va más allá al asegurar que «si hubiéramos gestionado bien el Polideportivo todos estos años y siguiéramos teniendo los mismos 11.000 socios de pago que teníamos, ahora habría dinero para pagar un Polideportivo nuevo, así de claro». Personal En otro orden de reclamaciones, el comité de empresa del Ayuntamiento manifestaba este mismo mes la carencia de personal que pone al límite la funcionalidad del Polideportivo. El servicio consta de 13 oficiales de primera, de los cuales actualmente hay dos plazas vacantes, cuatro bajas de larga duración y una más que se sumará próximamente. La mayoría de ellas motivadas por intervenciones quirúrgicas «derivadas de lesiones musculo-esqueléticas y relacionadas con el puesto de trabajo», señalaban. Sin embargo, el edil popular no quiere quedarse sólo con la falta de personal y ahonda en la mala organización del espacio. «Recuerdo pasar antaño por las pistas de tenis y el bullicio que había los fines de semana. Siempre había gente practicando deporte. Ahora está vacío. Es una auténtica pena. Creo que se están dejando de prestar servicios importantes, más allá de las vacantes que también tienen que resolver», concluye Montoya.

