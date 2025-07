El PP de Miranda denuncia el «vergonzoso» estado de varias dependencias del Polideportivo de Anduva

El Grupo Municipal Popular considera «una irresponsabilidad y una falta de respeto» a todos los mirandeses que, este año, no se haya contratado el personal ... de limpieza necesario para mantener las piscinas de verano en perfecto estado. En su percepción, esta decisión ha derivado en que el personal fijo encargado del resto de las instalaciones deportivas haya tenido que doblar sus obligaciones, priorizando el mantenimiento de los vasos de verano, y descuidando así varias dependencias.

«No sabemos el motivo de que no se haya contratado este año cuando lo habitual es que en junio esté solucionado. Elevamos el tema el pasado 10 de julio, como una pregunta más, en el Pleno Municipal. Nadie nos ha contestado todavía y los usuarios del Polideportivo claman y proclaman la necesidad incluso de hacer una manifestación por el trato vejatorio de los responsables del Ayuntamiento», subraya Charo Fernández, concejala popular.

Así las cosas, desde la formación azul se hacen eco de las distintas quejas que han ido recogiendo en las redes sociales. En definitiva, se trata de protestas de personas que acuden al baño o a practicar deporte en el Polideportivo y que «merecen ser tratados con dignidad».

En esta línea, la representante del PP va más allá al afirmar que «es vergonzoso que se encuentran con suciedad en el Pabellón Naranja o en los vestuarios de la Pista de Atletismo. Inodoros sin limpiar y, en ocasiones, vestuarios insalubres. A veces los vestuarios de los trabajadores están sin hacer, las duchas sucias, y tampoco se libran otros espacios como el Frontón y otras instalaciones».

La explicación, para la formación opositora, está más que clara: «La empresa que se encarga de estos trabajos intenta solucionar esta situación con las tres trabajadoras que tiene en invierno en el Poli. Su empeño porque se pueda mantener la limpieza de las piscinas de verano es incuestionable, al igual que su esfuerzo, eso hay que decirlo claro y alto. El problema es que no han contratado a las otras dos personas que suelen coger en verano para las piscinas, y estas tres trabajadoras no alcanzan para cubrir los vasos y el resto del Poli».

Por ende, al priorizar la limpieza y cuidado de las piscinas de verano, señalan que ha empeorado de forma ostensible el estado del resto de instalaciones deportivas.

«La carga de trabajo que tienen es tan grande que han tenido que priorizar lo de verano en detrimento de las dependencias de invierno. Además, están sometidas a un estrés que puede derivar en dolencias digestivas o musculares. Estas trabajadoras son la cara visible de una situación cuyo único responsable es el equipo de Gobierno», zanja.

Reiteran que es «inadmisible» la actitud «negligente» de la que hace gala el equipo e Gobierno, puesto que «desoyen a la oposición, a la empresa responsable de la limpieza, quienes han llamado en los últimos días sin obtener respuestas, y a los propios ciudadanos que mantienen el servicio con sus impuestos».

Por estos motivos, el PP reclama al concejal delegado «debe recapacitar y actuar ya porque esto no puede seguir así ni un día más. Es evidente que, sin la especial dedicación de las tres trabajadoras que hay actualmente no se podría, no habría piscinas abiertas al baño en estos momentos, pero esto no puede seguir así porque no hay personal suficiente para cubrir el resto de instalaciones y los usuarios son los que lo están pagando».