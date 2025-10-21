El PP de Miranda critica que no se bajen los impuestos con unos servicios cada vez «más pobres»

Los mirandeses no tendrán que rascarse más el bolsillo el próximo año para cumplir con sus obligaciones tributarias, pero tampoco menos. El equipo de Gobierno ... ha decidido congelar los impuestos y tasas, una medida cuestionada desde la oposición al entender que es necesario aliviar la carga fiscal que soportan los mirandeses y que ahora hay posibilidades para hacerlo porque las arcas municipales han vuelto a batir récord de recaudación.

Por impuestos directos e indirectos a la cuenta del Ayuntamiento ingresaron el año pasado 23,5 millones de euros, un dinero al que hay que sumar los más de 15 millones que la ciudad recibe de otras administraciones, cifra que también se ha incrementado en los últimos tiempos. Aún así, el capítulo de inversiones permanece casi invariable desde hace mucho tiempo y «los mirandeses siguen soportando una carga fiscal excesiva», asegura Sergio Montoya, quien considera que la situación todavía es más «sangrante» si se compara lo que pagan los ciudadanos con los servicios que reciben. «No hay ni un solo servicio nuevo y los ya existentes son cada vez más pobres», remarca el portavoz del PP.

Montoya cree que congelar las tasas e impuestos no se puede vender como un gesto del equipo de Gobierno hacia los mirandeses cuando «tenemos una ciudad cada vez más sucia, un polideportivo obsoleto y nulas alternativas para jóvenes y ancianos». En su opinión, la fórmula pasa por gestionar mejor los recursos disponibles y no por recaudar cada vez más de los vecinos para ofrecer lo mismo. «A la caja ingresa más dinero que nunca y sin embargo eso no se nota en una mejora de la ciudad. Al contrario, solo hay que darse una vuelta para ver que vamos a menos», afirma.

El portavoz de los populares tira de números para defender su postura. «El IBI va a dejar este año más de 11 millones, y si lo comparamos con lo que se recaudaba hace unos años, es casi un 60%. Puede parecer una buena noticia la congelación fiscal porque no se va a subir el impuesto del agua, pero es que ya lo pagamos alto, y por el impuesto de circulación, se recaudan más de 2 millones», explica. La comparativa arroja que en algún tramo de caballos fiscales, los conductores mirandeses pagan más que en Madrid. «No diríamos nada si tuviéramos una ciudad modélica, pero es que la contraprestación a los impuestos que pagamos es escasa. En otras palabras, pagamos mucho para lo que recibimos a cambio», lamenta.

Mención aparte merece para el principal partido de la oposición el polideportivo, una instalación «obsoleta» que no acaba de remontar vuelo y que podría suponer una fuente de ingresos mucho mayor si se adoptaran medidas. Un caso similar sucede con la zona azul, que tiene tarifas relativamente elevadas y a la que el Ayuntamiento no saca excesiva rentabilidad.

«Creemos que bajando impuestos y tasas, muchas veces generas más actividad y al final hay más rentabilidad», sostiene Montoya, que ha presentado una batería de propuestas a las tasas y ordenanzas fiscales pero que no han encontrado respaldo en el equipo de Gobierno. «Sabemos que aceptar todas es imposible, pero prácticamente no han querido ni escucharlas. Nosotros tenemos un plan de ciudad a medio plazo y nuestras propuestas siempre van en ese camino», explica.