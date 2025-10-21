El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El portavoz del PP, Sergio Montoya, pide bajar la carga fiscal. Avelino Gómez

El PP de Miranda critica que no se bajen los impuestos con unos servicios cada vez «más pobres»

El Ayuntamiento cerró el último año con una recaudación récord al ingresar más de 23 millones de los mirandeses

Raúl Canales

Martes, 21 de octubre 2025, 20:05

Comenta

Los mirandeses no tendrán que rascarse más el bolsillo el próximo año para cumplir con sus obligaciones tributarias, pero tampoco menos. El equipo de Gobierno ... ha decidido congelar los impuestos y tasas, una medida cuestionada desde la oposición al entender que es necesario aliviar la carga fiscal que soportan los mirandeses y que ahora hay posibilidades para hacerlo porque las arcas municipales han vuelto a batir récord de recaudación.

