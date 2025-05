El PP lamenta que «de los 900 kilómetros del Ebro, los 500 metros de Miranda den tanta pena»

«Tenemos uno de los ríos más importantes de España, una fuente de turismo por la que suspirarían muchas capitales, un recurso ambiental único,... pero ... seguimos viviendo de espaldas al Ebro». Sergio Montoya es categórico al analizar la relación de Miranda con el río. «Tiene una longitud de más de 900 kilómetros y nosotros no somos capaces de cuidar los 500 metros que atraviesan la ciudad. Las riberas dan pena», afirma el portavoz del PP, formación que en repetidas ocasiones ha pedido actuaciones que pongan en valor el patrimonio natural. Su última propuesta apuntaba a mejorar Cabriana y Los Pinos.

«Las riberas deberían ser un lugar al que todos queramos ir a pasar la tarde cuando haga buen tiempo, y no requiere gran inversión. Solo hay que adecentarlas, permitir un par de bares con terraza, potenciar el embarcadero para que la gente pueda darse un paseo en barca o poner una granja de animales para los más pequeños. El objetivo es que los días que hace calor todos vayamos al río, algo que aquí no pasa y en otros lugares sí», explica Montoya, que recuerda que la realización de las riberas se hizo en la legislatura de Pablo Nieva «pero 25 años después, no han hecho nada nuevo para mejorarlas».

El portavoz de la oposición no esconde su «envidia sana» cuando ve el cinturón verde de Vitoria, «a pesar de que no tiene un recurso tan importante como es el Ebro» y apunta al río como el motor para recuperar la Parte Vieja. «Todo proyecto para el casco histórico debe pasar por dar más peso al río en nuestra vida diaria», remarca.

En este sentido, critica la imagen actual del paseo. «Entendemos que se deje crecer vegetación para favorecer la diversidad, pero eso no está reñido con generar un espacio agradable para el paseo. Hay que mejorar la limpieza para que las ratas no campen a sus anchas, eliminar los troncos y conectar las muchas rutas que tenemos para crear un anillo verde».