El PP interpelará a Óscar Puente el martes en el Congreso sobre el taller de Miranda

¿Cuál es el plan del ministro para el taller de Remolcado de Miranda tras el nuncio de cierre comunicado a los sindicatos? Una pregunta ... directa y sin rodeos que el PP formulará el martes a Óscar Puente en la sesión plenaria del Congreso. «Queremos que se pronuncie y que hable claro» asegura Sergio Montoya, portavoz de los populares en la ciudad y que ha sido la persona encargada de mediar con sus compañeros de partido para que en Madrid el tema del cierre llegue a las máximas instancias nacionales.

La semana pasada el PP preguntó en la comisión de Transporte por el futuro ferroviario de Miranda, pero la respuesta obtenida arrojó poca luz y muchas dudas. Por eso ahora el principal partido de la oposición irá un paso más allá e interpelará directamente al ministro, al que acusan de «poca transparencia» en la toma de una decisión que compromete el futuro de muchas familias, pero que sobre todo es un mazazo al carácter ferroviario de Miranda y a la economía local.

Montoya recuerda que en los últimos años los talleres han ido perdiendo peso y que de los cerca de 600 empleos se ha pasado a poco más de una décima parte. «No podemos quedarnos parados viendo cómo también se ponen en peligro otros 36 puestos», remarca.

El objetivo de interpelar directamente a Puente es evitar los intermediarios y escuchar de la boca del ministro los planes reales sobre los talleres de Miranda, ya que hasta la fecha no hay comunicación oficial del cierre, sino que se le ha informado a los sindicatos en las reuniones mantenidas. De hecho, en conversaciones telefónicas con la alcaldesa, el ministro ha asegurado que no se perderán empleos, algo que el resto de partes afectadas pone en duda, ya que recolocar a la plantilla en la nave de Motor, a medio plazo implicará una reducción de puestos. Además, desde hace tiempo se viene denunciando la derivación de carga de trabajo a otras ciudades a pesar de que se han anunciado inversiones millonarias para Miranda.

Para el PP ha llegado el momento de dejarse de palabras ambiguas como reconversión o reorganización y hablar de forma «clara» sobre las intenciones gubernamentales. «No vamos a seguir aceptando medias tintas sino que queremos escuchar de Puente un compromiso claro con los talleres de Miranda y que va a dar marcha atrás con la decisión que ha tomado», apunta Montoya, que ha mediado con los senadores Javier Lacalle y Raquel González para que el cierre del taller de Remolcado salga a relucir en el Congreso.

Desde que se tuvo noticias, a través de los sindicatos, de que el Ministerio de Transporte había decidido cerrar uno de los talleres de la ciudad, la respuesta ha sido inmediata. Esta misma semana tuvo lugar una manifestación que recorrió las calles de Miranda, secundada por todas las formaciones políticas, para protestar contra una medida que es una estocada casi definitiva al sector ferroviario, que durante décadas ha sido uno de los pilares esenciales de la economía de la ciudad.

En este punto, el PP es muy crítico con la alcaldesa ya que cree que debe ser más contundente en la defensa de los intereses de Miranda y no pecar de «complicidad» con las decisiones de su partido.