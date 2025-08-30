El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aseguran que se están descuidando algunas tareas. Avelino Gómez

El PP insiste en que hay que paliar la falta de personal de la plantilla del polideportivo de Miranda

La formación azul señala que, durante algún turno del último mes, la instalación deportiva municipal sólo dispuso de un operario

Toni Caballero

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:31

El escenario laboral de las instalaciones deportivas mirandesas y, concretamente, del Polideportivo Municipal de Anduva siguen dando mucho que hablar al principal partido de la ... oposición en la ciudad. Y es que, después de reiterar en numerosas ocasiones la falta de limpieza que impera en el Polideportivo durante el periodo estival, el Grupo Municipal Popular también apunta con dureza a la falta de personal del servicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El niño de once años evacuado de las piscinas de El Fango murió ahogado
  2. 2

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  3. 3

    Mungia reinventa el caserío de Olentzero ante la caída de visitantes
  4. 4

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  5. 5

    El Athletic abrirá la Champions en casa contra el Arsenal el 16 de septiembre
  6. 6

    Recuperan el camión encajado en una pista de Orozko: «Han hecho magia»
  7. 7

    La plaza de toros de Orozko se echa al monte
  8. 8

    La retirada de baldosas defectuosas recién instaladas se extiende a Elcano
  9. 9

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  10. 10 Indignación en Kenia por un turista español que vació una lata de cerveza en la trompa de un elefante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PP insiste en que hay que paliar la falta de personal de la plantilla del polideportivo de Miranda

El PP insiste en que hay que paliar la falta de personal de la plantilla del polideportivo de Miranda