El PP insiste en que hay que paliar la falta de personal de la plantilla del polideportivo de Miranda

El escenario laboral de las instalaciones deportivas mirandesas y, concretamente, del Polideportivo Municipal de Anduva siguen dando mucho que hablar al principal partido de la ... oposición en la ciudad. Y es que, después de reiterar en numerosas ocasiones la falta de limpieza que impera en el Polideportivo durante el periodo estival, el Grupo Municipal Popular también apunta con dureza a la falta de personal del servicio.

«La problemática de los operarios municipales, lejos de solucionarse con el paso del verano, se ha agravado hasta el punto de que haya dos personas por turno cuando deberían de estar cuatro. Pero es que esto va más allá, puesto que en algún turno laboral del último mes, ha habido solamente un trabajador en toda la instalación deportiva», subraya Charo Fernández, concejala del PP en el Consistorio.

Esta falta de recursos ha derivado en que «no se atienda la taquilla de verano», por ejemplo, así como «hace que no se vigile las instalaciones en condiciones y nos encontremos con hierba que no se corta, césped que alterna desde el verdor con otro totalmente seco, como la paja, por imposibilidad de conectar los dispositivos de regadío».

La denuncia ahonda incluso en la nula vigilancia de los comportamientos incívicos en el marco del Polideportivo. «Tampoco se puede realizar el control de aquellos incívicos que se cuelan por los agujeros de la valla perimetral del Poli».

Por todo ello, desde el PP de Miranda se vuelve a reiterar la necesidad de invertir «e inmediato en arreglar estos agujeros que cada vez son más y de mayor tamaño. También para combatir los hierbajos que crecen a sus anchas y afloran en las baldosas cercanas a las piscinas provocando una sensación de suciedad perpetua. Falta personal y se ha evidenciado no contratando a más trabajadores para el verano». Se trata de una situación enquistada desde hace varias semanas en la instalación.