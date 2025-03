El PP considera «un atraco» las nuevas tarifas para aparcar en la zona azul de Miranda

Aparcar en Miranda sigue siendo caro, esta es la conclusión que extrae el Grupo Municipal Popular de las nuevas tarifas de estacionamiento regulado en nuestra ... ciudad. Si hace un año los populares ya se mostraban reticentes con las condiciones del nuevo sistema de la zona azul, ahora se reafirman denunciando que, la de Miranda, «sigue siendo con diferencia la más cara de toda la provincia y lo sigue siendo a pesar de la rebaja que ha entrado en vigor el 1 de Marzo y no el 1 de enero, como marcaba el pliego. Lo que hace que los mirandeses hayan pagado más durante 2 meses».

En este sentido, van incluso más allá al catalogar de «atraco» el nuevo servicio, porque «no sólo se ha aumentado el horario en el que hay que sacar un ticket para aparcar, tenemos que pagar zona azul una hora más que antes entre semana y media hora más los sábados, sino que a esto sumamos que pagamos comisión en dos de las tres aplicaciones para teléfono móvil habilitadas, cosa que no ocurría antes».

Por ello, instan a la empresa adjudicataria a que negocie junto con el equipo de Gobierno la supresión de esta comisión. «Con estas condiciones, es muy difícil percibir los beneficios que, según el equipo de Gobierno, los ciudadanos notarían en sus bolsillos».

Y es que, añaden, los parquímetros no pueden aplicar por el momento las bonificaciones previstas en la ordenanza municipal en función del distintivo ambiental de los vehículos, por lo que para acceder a estos descuentos hay que utilizar las aplicaciones móviles. «Los parquímetros no sólo han llegado tarde sino que aún no están totalmente operativos. La anulación de la multa se ha disparado de 3 a 8 euros, y se mantiene en 60 euros el coste de la tarjeta anual de residente cuando en las capitales de la comunidad se paga menos. Tener un coche en Miranda no es barato», sentencian.

Asimismo, en el apartado de mejoras, creen que «no hay demasiadas» con la entrada en vigor del nuevo sistema. «Entre varias de nuestras ideas que han quedado desechadas están la de establecer tarifas valle para fomentar la ocupación de las plazas en los momentos del día con menos tráfico, entregar bonos a los comercios para que puedan repartir entre sus clientes o fijar un ticket de día completo para aquellas personas que vienen a la ciudad de visita». También proponen unificar las zonas, ya que las últimas obras para urbanizar las calles del centro han eliminado 70 plazas de la zona B.

«El servicio sigue siendo más caro que en otras ciudades de la provincia. Los 0,70 euros que se pagan por una hora es una cifra más elevada que la que se paga hoy en Burgos y Aranda. En la capital, por la misma fracción de tiempo se desembolsan 5 céntimos menos, mientras que en la ciudad ribereña los 60 minutos aquí. Aparte, el horario en el que se aplica el estacionamiento regulado también es mayor».

Otros elementos

En el marco de su denuncia, también preguntan «¿cuándo vamos a retirar los antiguos parquímetros», ya que los anteriores elementos siguen presentes en las vías de la ciudad.

Además, señalan que «poner pegatinas en las señales que tapen el antiguo horario es una soberana chapuza. Han tenido cinco meses desde que entró la nueva gestión para renovar los indicativos de los actuales horarios tal como marca el pliego y hay zonas en las que aún no está bien señalizado». Esto se une al repintado de la zona azul, que tampoco se ha llevado a cabo.

«Es fácil estar anclado en el más puro inmovilismo y rechazar ideas de la oposición. Este grupo no se ha inventado nada, solo hay que ver las cosas que funcionan en otras localidades y copiarlas», zanjan.