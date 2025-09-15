El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sólo dos propuestas artísticas de Trotamundos dieron forma al concurso de carrozas. Avelino Gómez

El PP califica de «desastre» unas fiestas patronales de Miranda que van decayendo año a año

La oposición tilda de «lamentable, patético y decepcionante» el desfile de carrozas y el trato dado al único grupo que mantiene la tradición

Cristina Ortiz

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:59

Las fiestas patronales han sido «un desastre». El Partido Popular se mostraba contundente a la hora de valorar el desarrollo de un programa de actos ... hecho para «cubrir el expediente», nada que ver con las propuestas que hace 30 años situaban estos días a Miranda como «referente» de ocio y diversión. «Si hacemos un ejercicio de comparación de año a año, vemos que las fiestas no han parado de decaer, hasta llegar a las que han sido las peores de los tiempos modernos», lamentó el portavoz popular, Sergio Montoya.

