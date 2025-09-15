El PP califica de «desastre» unas fiestas patronales de Miranda que van decayendo año a año

Las fiestas patronales han sido «un desastre». El Partido Popular se mostraba contundente a la hora de valorar el desarrollo de un programa de actos ... hecho para «cubrir el expediente», nada que ver con las propuestas que hace 30 años situaban estos días a Miranda como «referente» de ocio y diversión. «Si hacemos un ejercicio de comparación de año a año, vemos que las fiestas no han parado de decaer, hasta llegar a las que han sido las peores de los tiempos modernos», lamentó el portavoz popular, Sergio Montoya.

Afirmación que por sí sola ya avalaría el desarrollo del desfile de carrozas, acto central del sábado de fiestas y en el que entiende que se dio «un trato lamentable, decepcionante y patético» a Trotamundos, único grupo cuyo trabajo ha permitido mantener vivo una tradición de casi siete décadas que el equipo de Gobierno «se la está cargando, la está haciendo desaparecer».

No entiende Montoya cómo había coches y contenedores en el recorrido, terrazas montadas y barredoras limpiando durante la segunda vuelta. Una parte del evento sin la colaboración de los voluntarios de Protección Civil, porque se tuvieron que marchar a los fuegos artificiales, que empezaron a los cuatro minutos de concluir el desfile.

También tiene claro Montoya que en lo que se refiere a música y conciertos, Miranda «merece más. Tienen que ser un referente para acercar a gente a nuestra ciudad». Y, en su opinión, no lo lograron. De hecho, considera que el de Talco «pinchó». De igual modo, echaron de menos un artista de primer nivel para la festividad de la Patrona, una jornada que para ser el día de grande de la ciudad «estuvo totalmente deslucido». No había nada que hacer.

Por otro lado, lamentaba el portavoz popular la dejadez organizativa municipal que no se preocupó porque las pedanías contaran con servicio de autobús búho, o de limpiar el anfiteatro de cristales para garantizar que los grupos de jotas pudieran actuar con seguridad en ese escenario. «Ésa es una imagen bochornosa».

La lista de cosas a mejorar es para el PP casi interminable y no le sirve de justificación que se apele al presupuesto, porque aunque creen que la apuesta económica debe ser mayor, también entienden que mejorar pasa por «más trabajo y más imaginación del equipo de Gobierno».

Evidentemente, también cree que ha habido cosas positivas y que han sorprendido gratamente, como la feria de artesanía, a la que la Agrupación de las Artes ha sabido dar un gran impulso; el concierto homenaje de la Banda de Música a Dionisio Diez, el Encuentro de Gigantes y Cabezudos o la Ofrenda de Flores.