El PP achaca a la «dejadez» municipal el gasto de 143.000 euros más en limpieza viaria en Miranda

La «dejadez» municipal les ha costado a los mirandeses 142.882 euros. Un dinero que se podían haber ahorrado si el equipo de Gobierno hubiese ... revisado, en los últimos seis meses de contrato de la UTE Miranda de Ebro, encargada de la limpieza viaria y la recogida de basura, los equipos y los vehículos que iba a entregar al Ayuntamiento a la finalización de su actividad.

Pero no se hizo y tampoco permitió a Cespa (actual Prezero) que lo hiciera a pesar de solicitarlo por escrito en varias ocasiones tanto al Consistorio como a la UTE, de cara a facilitar la logística de la puesta en marcha del servicio bajo su titularidad. Dos fallos muy graves, en opinión de la concejala del PP, Charo Fernández, que ayer volvía a lamentar que se juegue así con el dinero público.

Y es que aunque no pone ninguna objeción a que se le abonen a Prezero 93.221 euros para compensar los gastos derivados de tener que alquilar dos barredoras y un camión para cumplir con su trabajo, porque el material para hacerlo no estaba en las condiciones 'óptimas' que se le tenían que haber entregado. Algo que el equipo de Gobierno hubiera sabido si en los últimos seis meses antes de concluir el contrato de la UTE alguien se hubiese dignado a comprobarlo. Pero no se hizo, por lo que toca pagar.

Ese dinero y otros 49.650 euros que se tuvieron que entregar a la anterior concesionaria del servicio que había depositado esa cantidad en concepto de indemnización. Dinero que, también en caso de haber revisado en tiempo y forma los equipos que entregaba, se podía haber quedado el Ayuntamiento por no cumplir con el requisito de que tenían que estar en uso y en buenas condiciones.

Pero como no se hizo y después se pretendía no devolver ese importe, el caso acabó en el juzgado y se perdió. Hubo que entregarlo pese a no tener razón la UTE. Lo mismo ha ocurrido con lo reclamado por Prezero, firma a la que no entiende por qué se ha tardado tanto en pagar y se ha esperado a la amenaza de huelga de los trabajadores en San Juan del Monte, pese a que los informes de Contratación e Intervención vienen avalando el pago desde 2021.