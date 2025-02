Positividad y colorido en la exposición en La Pepa de Miranda

El título escogido por la pintora, 'Oda al color' para presentar los diez cuadros que pueden verse en las paredes de La Pepa, y que permanecerán en ellas durante todo el mes de febrero, deja bien patente que los tonos grises y apagados no forman ... parte de la obra pictórica de Begoña Sola, y cabría decir más, si aparecen en su vida intenta siempre eliminarlos.

Con sus pinceladas traslada su personalidad «soy una persona muy positiva y optimista», reconoce, y lo que quiere plasmar en sus cuadros es «un rayo de luz y de color». Y lo hace en sus óleos con temática figurativa en la que cualquiera que los contemple reconoce los objetos y personajes que se asoman a los lienzos con el toque personal de la autora que intenta con sus cuadros «aportar una sonrisa a la vida, que ya es bastante gris. Intento, o por lo menos me gustaría que los que vean mis cuadros también sonrían un poco cuando los contemplan».

La pintura para Begoña Sola es un complemento de su vida, y le dedica algunas de las horas que le quedan libres después de su jornada laboral. Reside en Haro y en la localidad jarrera acude a la escuela de pintura de Iñaki Álvarez Ircio. Se animó a adentrarse en esta faceta artística hace más de diez años «porque la pintura es algo que desde siempre me ha llamado la atención. Me costó empezar y, la verdad es que ahora estoy encantada porque he descubierto que pintando disfruto. Mi profesor saca lo mejor de mí y de todos sus alumnos».

Y ese pasárselo bien, aprender y estar con otras personas dice Begoña Sola que se acaba incluso convirtiendo «en una terapia. Para mí el arte, en todas sus facetas, la pintura, la música, en cualquiera, me parece que merece la pena en este mundo y que sirve para sacarnos de la vorágine en la que nos encontramos inmersos en la vida».

Para ella la exposición que realiza ahora en La Pepa, espacio en el que sus cuadros podrán contemplarse durante todo el mes, es la primera en la ciudad y confía en que su trabajo guste. Ha traído un total de diez obras, en su mayoría de gran formato, que son las que prefiere porque «como se ven más las cosas, eso te obliga a ser más cuidadoso, tienes que estar más atento a los detalles y eso es bueno».

En la conversación con la pintora se percibe que en sus respuestas no hay falsas modestias y tiene claro que exponer le sirve para disfrutar mostrando mi obra y, si consigo que también lo hagan quienes la ven, y logro que opinen y digan qué les parece qué les gusta y qué no, pues mucho mejor».

Aprender

Cree Begoña Sola que todos «llevamos un artista dentro, en mayor o menor medida. Todos tenemos algo de poeta, de pintor, de músico, así que me parece que si tenemos alguna inquietud tenemos que probar para ver hasta dónde podemos llegar. Eso es lo que me planteé yo cuando me decidí por acudir a las clases de pintura».

Unas nociones que cada día, lógicamente, son mayores. Cada vez está más cómoda y se plantea nuevos retos dentro de esta disciplina artística pero, eso sí, siendo muy consciente de que «aún me queda mucho por aprender. Pongo mucho amor y mucha voluntad, pero me queda mucho por delante».

De cara al futuro apunta que seguirá porque pintar le aporta «alegría», que transmite con su 'Oda de color' con tonos armónicos, de los que Miranda podrá disfrutar este mes en La Pepa.