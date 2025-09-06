Poperos desde la cuna en Miranda

Cuando Marcos Gómez y Miranda Guinea vinieron al mundo, Sidonie ya había puesto patas arriba el Multifuncional alguna que otra vez, «Rinôçérôse» había echo parada ... en la ciudad en un concierto mítico y Love of Lesbian ya era un grupo más que consolidado en el panorama nacional. Marcos y Miranda no pueden contar batallitas de cuando eran pocos los que se dejaban caer por el festival ni sacar pecho por haber descubierto al grupo ahora de moda cuando eran la típica banda que recorre bares buscando una oportunidad, pero pocos como estos dos adolescentes pueden presumir de ser ebrovisivos desde la cuna. Han mamado indie desde antes de aprender a caminar y puede que alguna de las primeras palabras que pronunciaran en su vida fueran sacadas de una canción de Iván Ferreiro o Xoel López.

«En casa y en el coche, en todos los viajes, siempre sonaban esos grupos», asegura Miranda, a la que la memoria no le permite recordar su primer concierto. Normal. Lo vivió a hombros de sus padres. De lo que no se olvida es de lo mucho que disfrutó el año pasado con Arde Bogotá en su primera vez en el recinto grande tras muchas ediciones en los conciertos gratuitos repartidos por la ciudad. Marcos ya había vivido esa experiencia, aunque con cascos para reducir el impacto acústico. «No se siente igual la música, pero era tan pequeño que no me importaba. Me gustaba ir por el ambiente, pero ahora ya me fijo mucho más en los grupos que vienen», explica.

La edición de este año tiene algo especial para ellos porque ya no irán al polideportivo acompañados de sus progenitores sino de sus compañeros del Combo Teclass, grupo con el que además hoy harán sus pinitos en directo en el Ebropeque ante cientos de ojos abiertos como platos como en su día lo estuvieron los suyos. Para ambos, será como verse reflejados en un espejo, porque son parte de esa cantera ebrovisiva que ya va sumando años y que en un futuro no tan lejano está llamada a coger el testigo. «Nos gustaría dentro de unos años poder formar parte de la organización y echar una mano, porque lo hemos visto muy de cerca siempre, aunque todavía es pronto para plantearse esas cosas», afirman Marcos y Miranda, aunque si les dieran a elegir un sueño, seguramente se decantarían porque su grupo cogiera forma y siguiera los pasos de sus admirados Vetusta Morla.

Marcos y Miranda son un rara avis de su generación porque no se han dejado seducir por el reguetón. «Los padres de nuestros amigos también van al festival pero a ellos no les gusta», lamentan estos dos adolescentes que acumulan en su currículum más festivales y conciertos que muchos de los ebrovisivos más veteranos. Muwi de Logroño, SanSan de Benicassim, Caudal de Lugo... La lista va sumando cada verano nuevos nombres aunque sin duda la cita más esperada es Ebrovisión «porque se hace en casa».

¿Por qué les gusta el indie? «Las canciones, las letras, el ambiente,... lo tiene todo. Y si encima lo tienes en tu ciudad y ves a tanta gente en Miranda durante tres días, pues te engancha mucho más», resumen.