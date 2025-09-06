El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Marcos Gómez y Miranda Guinea son garantía de futuro para el Ebrovisión. Avelino Gómez

Poperos desde la cuna en Miranda

En la generación del reguetón, Marcos y Miranda son parte de la cantera ebrovisiva que ha disfrutado del festival a hombros de sus padres

Raúl Canales

Sábado, 6 de septiembre 2025, 01:01

Cuando Marcos Gómez y Miranda Guinea vinieron al mundo, Sidonie ya había puesto patas arriba el Multifuncional alguna que otra vez, «Rinôçérôse» había echo parada ... en la ciudad en un concierto mítico y Love of Lesbian ya era un grupo más que consolidado en el panorama nacional. Marcos y Miranda no pueden contar batallitas de cuando eran pocos los que se dejaban caer por el festival ni sacar pecho por haber descubierto al grupo ahora de moda cuando eran la típica banda que recorre bares buscando una oportunidad, pero pocos como estos dos adolescentes pueden presumir de ser ebrovisivos desde la cuna. Han mamado indie desde antes de aprender a caminar y puede que alguna de las primeras palabras que pronunciaran en su vida fueran sacadas de una canción de Iván Ferreiro o Xoel López.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  3. 3

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  4. 4

    Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo
  5. 5 «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  6. 6

    Condenan por fraude a un cirujano de Reino Unido al que le amputaron las piernas para satisfacer su interés sexual
  7. 7 Bizkaia se prepara para un fin de semana loco: de 36 grados y playa a sacar la chaqueta y el paraguas en solo unas horas
  8. 8

    De las 11.970 transferencias en el mundo sólo ha fallado la de Laporte, ¡vaya por Dios!
  9. 9

    La Viña del Ensanche cierra cuatro meses por reforma en vísperas de su centenario
  10. 10 La periodista que comió con Mazón el día de la Dana rompe su silencio: «Estar allí aquel día fue una maldita coincidencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Poperos desde la cuna en Miranda

Poperos desde la cuna en Miranda