Marcos Crespo se subirá este viernes al escenario principal a las 21.50 horas. Carlos Quieto

Depresión Sonora

Marcos Crespo
«El pop y el rock tienen que actualizar su mensaje porque ya no llega a los jóvenes»

La irrupción de Depresión Sonora marca un relevo generacional en la escena con canciones que hablan sin tapujos de temas de actualidad

Raúl Canales

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:37

Las temáticas de sus canciones reflejan las inquietudes de su generación, esa a la que el rock y el pop de toda la vida ya ... no le llegan. Depresión Sonora es el nombre artístico de Marcos Crespo pero podría ser el de cualquier joven de barrio disconforme con el mundo que le ha tocado vivir. Una de sus cartas de presentación fue 'Ya no hay verano' una versión actualizada del 'No hay futuro' del punk ochentero. Por si fuera poco, no se muerde la lengua al afirmar que los festivales indie son «elitistas» y que le gustaría romper con esa dinámica.

