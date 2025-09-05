Las temáticas de sus canciones reflejan las inquietudes de su generación, esa a la que el rock y el pop de toda la vida ya ... no le llegan. Depresión Sonora es el nombre artístico de Marcos Crespo pero podría ser el de cualquier joven de barrio disconforme con el mundo que le ha tocado vivir. Una de sus cartas de presentación fue 'Ya no hay verano' una versión actualizada del 'No hay futuro' del punk ochentero. Por si fuera poco, no se muerde la lengua al afirmar que los festivales indie son «elitistas» y que le gustaría romper con esa dinámica.

Depresión Sonora es un proyecto surgido en plena pandemia. Mientras afuera todo se detenía, encerrado en su cuarto Marcos se ponía en marcha. Su crecimiento ha sido imparable.

– Solo tiene un disco publicado pero tampoco se puede decir que se haya dormido en los laureles. Ahí están sus EP y colaboraciones constantes con otros artistas que evidencian un torrente creativo.

– Precisamente tengo la sensación contraria, de que voy muy lento respecto a otros grupos que rápidamente sacan discos, mientras yo me he tomado tres años para mi segundo trabajo, aunque es cierto que en todo este tiempo no he estado parado y he hecho otras cosas.

– En la era de Spotify, sacar un disco, más si es conceptual como fue 'El arte de morir muy despacio', ¿es casi una temeridad?

– La forma de consumir música ahora mismo empuja más a ir sacando singles que discos porque en las plataformas triunfan las play list y las recomendaciones de los algoritmos, pero supongo que cada uno tiene su forma de funcionar, y a mi todavía me gusta tomarme mi tiempo para escuchar un disco y descubrir a un artista, aunque soy de la generación que no intercambiaba cassettes mal grabados en el colegio sino de los que ya hemos crecido escuchando música en internet.

– Depresión Sonora es uno de los exponentes del relevo generacional en el indie nacional, ¿necesita la escena una vuelta de tuerca?

– Es totalmente necesaria porque los jóvenes de hoy no se sienten identificados con la música ni las letras de los 90. ¡Ni siquiera con las tribus urbanas! Hay muchos artistas en el pop y rock que no han sabido evolucionar y están anclados en la misma fórmula de hace veinte años.

Sin etiquetas

– Sin embargo, son los nombres que más se repiten en todos los festivales. ¿Cuándo un grupo deja de ser considerado emergente para poder encabezar un cartel?

– Cuesta abrirse hueco y que haya una renovación, pero tampoco tengo claro cuando se pasa de ser grupo emergente a ser uno consolidado. A veces escucho hablar de un grupo como nuevo y resulta que tiene ya tres discos, pero es nuevo porque es en ese momento cuando una de sus canciones está pegando. De todas formas, creo que las etiquetas son más cosa de la prensa que de los artistas o del público.

– Si fuera periodista, ¿qué etiqueta utilizaría para definir su música? Porque es un habitual en los festivales indie pero su inconformismo es más típico del punk.

– No me considero indie en cuanto a estilo musical, pero sí en que siempre he trabajado con un sello independiente y me he editado mis primeros discos. Quizá estoy más cerca del punk, pero tampoco me considero punk.

– En una escena musical cada vez más neutra, Depresión Sonora se pronuncia con cierta claridad sobre muchos temas. ¿Echa en falta más compromiso del mundo de la cultura con la realidad actual?

– Es mucho más cómodo no posicionarse porque cuando das un mensaje totalmente blanco, llegas a más gente que si incomodas. A veces cuando un proyecto o grupo crece, entran en juego los factores económicos más que los estrictamente artísticos y ahí entra el miedo a la exposición mediática. Hoy en día cualquier cosa que dices se puede hacer viral en cuestión de minutos y la mayoría prefiere no arriesgarse.

– Hay quienes le acusan de ser un poco fatalista o apocalíptico en sus temas, quizá por el contexto en el que surgió el grupo. Otros le tildan de nihilista.

– No creo que sea ni una cosa ni la otra, pero digo cosas que incomodan y expongo problemas que afectan a mi generación. Quizá hay gente a la que le queden lejos o no los entiendan porque ya no son los que les preocupaban a ellos, pero trato de plantear los problemas y arrojar un poco de luz con un enfoque positivo.

– También dicen de Depresión Sonora que es un proyecto minimalista.

– Con esa definición estoy más de acuerdo, porque durante muchas etapas de mi vida lo he sido, aunque ahora ya no tanto. Aún así intento no llenar todos los huecos. A veces, menos es más.

– Los temas que ha sacado como adelanto reflejan una evolución musical, ¿el nuevo disco va a ser una revolución total respecto a lo anterior?

– No, aunque lógicamente ya se notan cambios en mi estilo, una evolución que considero lógica en un chaval que ha crecido y que cinco años después tiene más claro hacia dónde quiere llevar su música.

– Su generación es la de las redes sociales. Para triunfar ahora, ¿es más importante ser influencer que sacar una buena melodía?

– Las redes importan pero tampoco puedes centrarte más en eso que en componer porque pierdes valor artístico. Los músicos hacemos canciones, no tik tok.