A poner en práctica lo aprendido en el curso hecho en Miranda

Miranda, y más en concreto su escuela de Animación y Tiempo Libre se ha convertido en un referente para los jóvenes que quieren adquirir formación ... para convertirse en monitores de ocio y tiempo libre. Este año ha vuelto a ser el escenario de la primera fase, la teórica, del curso de 310 horas que incluye clases presenciales –son las que se han impartido en Miranda, además de otras que se siguen de manera telemática.

Los dieciocho alumnos, de entre 18 y 35 años, que se han inscrito en la edición de este año han dado el primer paso para obtener la titulación oficial de la Junta de Castilla y León; una formación que a quienes quieran trabajar con menores «les va a servir para ver que el ocio no es sólo divertirnos o pasar el rato. Buscamos la forma de educar a través de estas actividades de ocio», apuntaba la coordinadora del área de formación de Voluntared, Mar Escudero.

De ahí que en la fase teórica haya algunas clases más farragosas quizás que lo que los alumnos podían pensar, ya que «además de hablar de veladas, talleres y actividades de ocio, abordamos también cuestiones relacionadas con la protección a la infancia, psicología evolutiva o la resolución de conflictos».

Temas que, a medida que los participantes en el curso van conociendo, se hacen más interesantes para todos ellos porque «empiezan a ser conscientes de la responsabilidad que tiene cualquier monitor cuando está al cargo de algún grupo de menores».

En las épocas vacacionales es cuando se dispara la demanda de monitores de ocio y tiempo libre, esa es una verdad incontestable, pero el trabajo que pueden desarrollar las personas que adquieren esta formación se realiza a lo largo de todo el año y es por eso por lo que Escudero indica que «es una formación que tiene salida profesional».

Un año más la primera parte del curso se ha impartido en Miranda y sus organizadores argumentan que la ciudad está entre sus preferencias porque «tanto el espacio interior como el exterior con el parque aquí mismo son los idóneos para desarrollar una actividad como ésta. Es muy cómodo trabajar aquí».

Un buen complemento

Una de las participantes ha sido Ariadna Pérez, que a sus 21 años ha optado por conseguir el título de monitora de ocio y tiempo libre porque «además de ser un título que siempre me ha llamado la atención es una formación que va a complementar mi carrera porque soy estudiante de Pedagogía en Burgos».

Acudió, como todos los demás participantes con una vaga idea de lo que podía encontrarse y al final de las clases teóricas estaba convencida de que había acertado con su elección. «Me ha gustado y me ha sorprendido lo que me he ido encontrando. Nos están enseñando cosas que nos van a resultar muy útiles. Es un curso más complejo de lo que uno se espera, pero merece la pena».

Para Ariadna ha sido «muy enriquecedor» conocer la legislación «la normativa a la que nos vamos a tener que enfrentar en algunas situaciones», y también comprobar de primera mano que «ser monitor implica una enorme responsabilidad, esto no va sólo de divertirse».

Han aprendido, tienen que seguir todavía con otras 70 horas teóricas impartidas de manera telemática y después llegará el momento de poner todo eso en práctica.