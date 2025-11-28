El polígono Bayas de Miranda insiste en la necesidad de mejorar el asfalto de la calle Ircio

La Entidad de Conservación del Polígono de Bayas, como garante y valedora de que el principal parque empresarial de la ciudad por número de actividades ... en marcha, está realizando un buen papel para garantizar que la instalación esté en buenas condiciones tanto de limpieza como de siega, servicios o iluminación. Aunque la presidenta del colectivo, Silvia Boutefeu, reconocía este viernes que sí que habría que seguir trabajando para mejorar la señalización y, sobre todo, para acondicionar la calle Ircio, eje vertebral de las comunicaciones internas y de la conexión de la N-1 con la Carretera de Logroño.

«Es un vial con mucho tránsito de camiones y está muy bacheado, con alguna zona que consideramos incluso peligrosa;por lo que pedimos que, como mínimo, se haga un parcheo. Las administraciones tienen que tener muy presentes las zonas industriales porque es donde está el tejido y los puestos de trabajo para los mirandeses», apuntaba en el marco de la primera comida de Hermanamiento de Empresas del Polígono de Bayas celebrada en el Hotel Ciudad de Miranda.

Un evento que se aprovechó para rendir un homenaje público a José Luis Solana, quien fuera durante muchos años presidente de la Entidad de Conservación, y que recibía emocionado el aplauso y el cariño de amigos y empresarios con los que, en muchos casos, ha trabajado codo con codo y ha compartido muchas experiencias.

De hecho, el objetivo fundamental que se pretendía con la comida de hermanamiento era el de seguir sumando para generar «un clima de confianza y apoyo mutuo , con relaciones que se fortalecen a lo largo del año», porque la «colaboración estrecha une a todas las empresas», además de ayudar a compartir conocimientos, recursos, buenas prácticas e, incluso, proyectos conjuntos», tal y como defendió la presidenta, que destacó el papel que en que esto sea así jugó desde el principio Solana, «un referente indiscutible» para mucha gente en la ciudad.

Homenajeado que agradeció con emoción y con sorpresa el reconocimiento de un buen número de caras conocidas, con las que durante años compartió proyectos o inquietudes, como el que tiempo atrás llevó a la Entidad de Conservación a comprar a Sepes 300.000 metros cuadrados de suelo en ladera, que allanaron tras muchas horas de trabajo contratado para movimiento de tierras. Inversión que recordaba dio sus frutos y que permitió la implantación de empresas que crearon 1.000 puestos de trabajo.

Apuesta tan importante como la de modificar la calle Ircio que consideraban mal diseñada, en la que variaron trazado e incorporaron rotondas y se ha convertido en «una vía ideal para combinar la N-1 con Ircio». También lograron aumentar crear 200 plazas de aparcamientos eliminando una franja de hierba de los laterales de la calzada.