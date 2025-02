Los policías de Miranda acusados de dormir se libran de la sanción por vencerse los plazos El instructor no pudo comprobar que echaran una cabezada en comisaría pero sí que no salieron a patrullar por la noche

Martes, 25 de febrero 2025

Los policías acusados de dormir en su turno no serán sancionados. Aunque el instructor del caso no pudo corroborar que la versión dada por el ... jefe fuera cierta, sí que consideraba probado que los agentes no cumplieron con su obligación de salir a patrullar por la noche. Por eso, proponía imponerles un castigo de días de empleo y sueldo. Sin embargo, el expediente disciplinario ha quedado sin efecto porque se han vencido todos los plazos.

El propio instructor, en su resolución, ya advertía de esta situación al haber transcurrido casi dos años de unos hechos que tipificaba como falta leve y no muy grave como pretendía la jefatura. Y es que no hay ninguna prueba que permita confirmar que realmente estaban echando una cabezada en comisaría, a pesar de que el mando aseguraba en su informe que cuando llegó por sorpresa les vio salir de diferentes dependencias con los ojos somnolientos y colocándose el uniforme. Respecto a la hamaca que se encontró en un vestuario, queda claro que era propiedad de un agente que estaba en prácticas. Los agentes siempre han defendido que la versión del superior es falsa y que el Ayuntamiento lo único que ha hecho es dilatar los plazos del expediente, siendo conscientes de que habían vencido los plazos con el objetivo de coaccionar a la plantilla. La sanción, al no quedar debidamente probado que estaban durmiendo, se basaba en la dejación de funciones. Y es que según el instructor, está probado que durante largos periodos de la noche los coches estuvieron aparcados en ele exterior de la comisaría y que los agentes estaban dentro de la instalación, sin que hubiera ningún trabajo administrativo que lo justificara. Cuando el jefe apareció por sorpresa, asegura que encontró las puertas cerradas y que al entrar observó a los policías saliendo de diferentes dependencias con gesto somnoliento y colocándose el uniforme, una versión que no ha podido ser confirmada y que los acusados niegan. En su opinión, todo este tema se está utilizando para «desprestigiar» a la plantilla de cara a la opinión pública. Como el registro horario permitió establecer que desde las 01.40 a 03.13 horas de la madrugada todos los coches estuvieron parados en las dependencias, una situación que se repitió más adelante, tres agentes fueron sancionados con días de suspensión de funciones mientras que otros dos únicamente habían sido apercibidos. La diferencia radicaba en que algunos «realizaron sus funciones con más profesionalidad que otros», es decir, que a lo largo de la noche patrullaron más que otros. La falta fue tipificada como leve porque no concurrieron las circunstancias de negligencia ni imprudencia necesarias para que sea considerada una falta grave. Tampoco se vio afectada la seguridad ciudadana ya que esa noche no hubo ninguna emergencia. En cualquier caso, transcurrido un mes, prescribe. Por eso el Ayuntamiento se ha visto obligado a archivar el expediente de forma definitiva.

