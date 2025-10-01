Policía Nacional suma dos inspectores y mantiene completa en Miranda su escala ejecutiva

Miranda ha pasado de ser un destino que se rehuía a uno que se recomienda. Un cambio de tendencia que aplaudía este miércoles el inspector ... jefe de la Comisaría de Policía Nacional, Pedro Juan Remírez, durante la celebración en la Casa de Cultura de su patrón, la festividad de los Ángeles Custodios, y que ha permitido que, por primera vez este año, la plantilla cuente con dos inspectores investigadores.

«Es una figura nueva que fortalece el trabajo diario tanto de Seguridad Ciudadana como judicial», apuntaba el máximo responsable del cuerpo en la ciudad, satisfecho con el incremento de la plantilla de efectivos ligada a la ciudad. «Las cifras de reposición son altas y, aunque el catálogo no está al 100%, ha habido un esfuerzo por parte de la dirección y hemos incrementado el personal». De hecho, resaltó que la escala ejecutiva está completa.

El próximo reto pasa por disminuir la rotación. Si bien, reconocía Remírez que «en los dos últimos años hemos notado una mejora en la estabilidad». Algo que, según se viene defendiendo desde hace tiempo desde la Comisaría Provincial de Burgos, mejoraría si entraran al cuerpo personas de la ciudad.

Ése es el caso de Álvaro Fernández López, mirandés y agente asignado a la Policía Nacional de la ciudad tras años en Madrid, que recibió la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco.

Méritos en los que, en términos generales del trabajo desempeñado este año en la Comisaría, Remírez destacó la resolución de los casos del incendio de un puesto de venta en las fiestas de San Juan y el intento de quemar a una persona sin hogar, así como la detención de dos clanes familiares que de manera itinerante se dedicaban a la estafa del tocomocho y el desmantelamiento de una red dedicada a regularizar de manera fraudulenta a ciudadanos extranjeros

Además, se hizo entrega del galardón de 'Policía de Honor' a Pulgares Arriba, «por su labor para concienciar sobre la donación de médula, una de las alternativas para curar la leucemia»; y a Hipermercado E. Leclerc, por «su estrecha colaboración con nuestras iniciativas sociales».

Por otro lado, en el acto, la Policía Nacional se aportó a Salud Mental de un cheque de 5.600 euros, cantidad recaudada en la carrera Ruta 091, que este año había comprometido su apoyo económico con esa entidad social de la ciudad.

Un importe que les pilló por sorpresa (desconocían la cuantía hasta el momento de la entrega) y que agradecieron públicamente, porque les va a permitir contar con parte de la financiación necesaria para continuar con el programa de apoyo psicológico a la población infanto juvenil, una vez que la aportación municipal para el primer año de funcionamiento ya se ha agotado. Pero no lo ha hecho la necesidad de esa asistencia y, por tanto, tienen claro que seguirán con una iniciativa cuya demanda les llegó a desbordar en los momentos iniciales.