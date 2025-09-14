La Policía Local patrulla a pie por falta de coches al no pasar algunos ni la ITV

Los policías de Miranda patrullan estos días a pie. No es parte de un innovador plan de proximidad, sino que la anómala situación está causada ... por la falta de coches. La flota parece «un desguace» con vehículos viejos, mal rotulados «y cubiertos de excrementos de palomas», denuncian los sindicatos, que llaman la atención sobre un hecho aún más grave, que a veces salen a la calle con coches que no han pasado la ITV «cuando nosotros multamos a los ciudadanos por circular sin ella».

Hace poco el Ayuntamiento compró un nuevo vehículo. La fatalidad hizo que sufriera un accidente en una de sus primeras actuaciones y quedase casi siniestro total, por lo que no se puede utilizar. A eso se suma que la semana pasada una de las patrullas se estropeó y «los agentes acabaron su jornada encima de la grúa».

Para la plantilla, la situación actual responde a un problema estructural y al «abandono» que desde hace mucho tiempo sufre Policía Local. «Prometieron renovar la flota, pero comprar un solo coche, más allá de la mala suerte de que se accidente, es un simple parche». La realidad es que ahora mismo, «un simple fallo mecánico convierte a los agentes en peatones uniformados», ya que al no disponer de vehículos oficiales en condiciones, tienen que garantizar a pie la seguridad en las calles de la ciudad. «Lo más paradójico es que la jefatura rechazó en su día un coche que le ofrecía la Junta alegando que había medios suficientes. La realidad se ha vuelto a empeñar en desmentirle», afirman.

Según los sindicatos, la precariedad afecta a otros ámbitos del funcionamiento diario del Cuerpo. Por ejemplo, los agentes siguen sin disponer de uniformidad completa desde hace cuatro años, «las sillas de comisaría parecen sacadas de un mercadillo» y la formación obligatoria en prácticas de tiro no se cumple. «Es mejor resignarse y que los agentes aprovechen las barracas que se instalan por fiestas para probar puntería con las carabinas de los puestos», apuntan con ironía. Una vez más, cargan contra el concejal pero sobre todo contra el mando superior «porque ni siquiera impulsa lo mínimo que exige la ley».

Aunque el acuerdo alcanzado este año entre Ayuntamiento y plantilla permitió garantizar un servicio mínimo al disponer de cinco agentes por turno, algo que durante casi dos años fue imposible, el conflicto en Policía Local continúa latente y cada cierto tiempo salta una nueva polémica. «Los funcionarios seguimos cobrando el suelo, aunque la mayoría de los agentes buscan dar el salto a otras ciudades con más futuro mientras que los que se quedan lo hacen sin motivación laboral ni retos que ilusiones«.

De todas formas, lamentan que «el verdadero coste de lo que pasa lo paga la ciudadanía porque la falta de interés institucional ha convertido a Policía Local en un barco a la deriva. Casi todo lo que le decimos al concejal que va a pasar se cumple al poco tiempo con precisión matemática, pero nada cambia, la sensación de dejadez es la misma desde hace años».