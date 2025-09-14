El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los agentes denuncian que la flota está en muy mal estado. Avelino Gómez

La Policía Local patrulla a pie por falta de coches al no pasar algunos ni la ITV

Los sindicatos denuncian que la flota parece un «desguace» y que la mayoría de vehículos no están en condiciones para salir a la calle

Raúl Canales

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:02

Los policías de Miranda patrullan estos días a pie. No es parte de un innovador plan de proximidad, sino que la anómala situación está causada ... por la falta de coches. La flota parece «un desguace» con vehículos viejos, mal rotulados «y cubiertos de excrementos de palomas», denuncian los sindicatos, que llaman la atención sobre un hecho aún más grave, que a veces salen a la calle con coches que no han pasado la ITV «cuando nosotros multamos a los ciudadanos por circular sin ella».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  3. 3 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  4. 4 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  5. 5

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  6. 6 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  7. 7

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  8. 8

    Génova aparta a Raquel González al frente del PP de Bizkaia e impone una gestora con Amaya Fernández
  9. 9

    Más de 1.300 mayores de 65 años han sufrido robos en Bilbao entre enero y julio
  10. 10

    «Que pague por ello», pide la alcaldesa cántabra tras la detención de su hijo por un ataque contra una sede del PSOE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Policía Local patrulla a pie por falta de coches al no pasar algunos ni la ITV

La Policía Local patrulla a pie por falta de coches al no pasar algunos ni la ITV