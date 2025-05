Policía Local de Miranda acepta el acuerdo para garantizar dos patrullas por turno

Tres años después, Miranda volverá a tener patrullas en la calle en todos los turnos. La plantilla ha dado el visto bueno a la propuesta ... del concejal para garantizar la presencia de un mínimo de cinco agentes y poder tener así dos patrullas en la calle y una persona atendiendo el teléfono. En los festivos o fechas especiales, esa cifra se incrementará.

El acuerdo se ha sometido a votación y los resultados han arrojado que hay 22 trabajadores a favor, 13 en contra y una abstención. Según lo pactado, para que se pueda prestar el servicio con un mínimo de calidad y efectivos será necesaria la realización de horas extra, algo a lo que hasta ahora se negaban los agentes, aunque las mismas serán voluntarias. El acuerdo también afecta a ,a concesión de permisos, otro de los puntos que ha suscitado mucha polémica en los últimos años.

Según los sindicatos, en el resultado de la votación ha pesado mucho el «hartazgo» que se respira entre los funcionarios ante una situación que se ha prologando mucho en el tiempo. Desde CCOO también se apunta a la «presión» a la que ha estado sometida la plantilla en los últimos años como un argumento que ha inclinado la balanza. Por eso dejan claro que el acuerdo no pone fin definitivamente al conflicto ya que quedan muchos temas pendientes que no están incluidos en ese documento.

La plantilla confía en que esto sea «un primer paso» pero recuerdan al concejal que hay asignaturas pendientes que conviene abordar cuanto antes y que para eso es necesario un cambio en la política seguida hasta ahora en la que «no ha habido casi negociación sino un intento constante de dilatar los plazos». Entre la plantilla existe la esperanza de que «ahora que Pablo Gómez ha solucionado lo que consideraba que era más importante, esperamos que tenga más tiempo para valorar otras demandas».

En la lista, aparecen reivindicaciones que llevan enquistadas mucho tiempo, como la reforma del edificio de la comisaría o la cobertura de las plazas vacantes. «Poco va a cambiar si no conseguimos que Miranda sea un destino apetecible y seguro», afirman los representantes sindicales, quienes remarcan que son los agentes los primeros interesados en cerrar el conflicto porque «sufrimos las consecuencias de forma directa en nuestro trabajo».

En su opinión, para brindar un buen servicio a la ciudadanía no basta con garantizar un mínimo de efectivos para que haya patrullas en la calle, sino que es necesario que el Ayuntamiento ofrezca soluciones a la falta de formación, a la uniformidad o a los problemas con el material. Tampoco olvidan las diferencia que hay con la jefatura y en las que no comprenden porqué el Ayuntamiento no quiere intervenir a pesar de que muchos de los problemas han acabado judicializados, por lo que reclaman al concejal de Seguridad Ciudadana que un cambio en las formas para que a partir de ahora haya un diálogo más fluido que permita zanjar de una vez por todas un conflicto que se ha alargado en exceso.