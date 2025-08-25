La Policía alerta a Miranda sobre varios casos de 'estafa romántica'

. La Policía Nacional de Burgos investiga varias denuncias por estafas del tipo «romántico» ocurridas recientemente en la provincia a través de redes sociales. Una ... de ellas tuvo que ver con una víctima en la capital burgalesa, que fue engañada a través de Instagram.

Los delincuentes suplantaron el perfil de un conocido actor extranjero y lograron ganarse la confianza de una mujer, convenciéndola de que formaban parte de su club de fans. A través de engaños emocionales y promesas de un supuesto encuentro en persona, consiguieron que la víctima realizara una primera transferencia de 500 euros. Cuando solicitaron más dinero para gastos de viaje, alojamiento y representación, la víctima descubrió el fraude y acudió a denunciar.

Pero este no es el único caso ocurrido en nuestra provincia, puesto que en la Comisaría Provincial también está investigando hechos similares con pérdidas aún mayores, superando decenas de miles de euros. Desde la Policía Nacional recuerdan que estos fraudes siguen un patrón repetido, en el que utilizan identidades falsas e incluso suplantan perfiles reales.

Una vez se ponen en contacto con la víctima, utilizan la manipulación emocional para tener un acercamiento, incluso empleando promesas de amor. Y es que, con excusas empresariales, problemas familiares o enfermedades solicitan transferencias y pagos de dinero, a lo que la víctima termina accediendo.

Desde la Policía Nacional comparten diferentes consejos de seguridad para prevenir y evitar este tipo de estafas: «No envíes dinero ni información personal. Tampoco compartas información personal. Corta la comunicación, no sigas el juego de la persona sospechosa. Denuncia a la plataforma o a la red social. Denuncia el hecho a las Autoridades».

Las autoridades advierten que este tipo de actividades delictivas suelen seguir un mismo tipo de patrón, con lo que la ciudadanía debe andarse con ojo en caso de que noten algo extraño a través de las redes. En caso de duda, contactar con la policía para que investigue el caso.