La Policía ha puesto sobre aviso a la ciudadanía. Avelino Gómes

La Policía alerta a Miranda sobre varios casos de 'estafa romántica'

Suelen utilizar identidades falsas en las redes sociales para solicitar transferencias económicas a las víctimas

T. C.

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:07

. La Policía Nacional de Burgos investiga varias denuncias por estafas del tipo «romántico» ocurridas recientemente en la provincia a través de redes sociales. Una ... de ellas tuvo que ver con una víctima en la capital burgalesa, que fue engañada a través de Instagram.

