La Policía aconseja sobre las medidas a seguir para evitar los robos en viviendas estos días Hay que seguir unos consejos sencillos con el fin de evitar el robo en los hogares.. / S. D. D. La metodología de trabajo de estas bandas itinerantes que actúan por toda España se ha modificado con el paso de los años Domingo, 21 abril 2019, 23:32

A veces los sustos pueden evitarse tan sólo siguiendo unos simples consejos y es que la Policía Nacional recuerda que durante estos días de vacaciones el número de robos e intentos suele aumentar.

Una de las principales medidas de seguridad es que nuestra vivienda no debe dar pistas de que está deshabitada. «Para ello no deben bajarse las persianas hasta abajo ni desconectar la luz de los timbres, todo para intentar hacer ver que sigue viviendo gente», recuerda Bernabé Novo Iglesias.

Junto a esto, es esencial cerrar correctamente la puerta de entrada ya que algunas veces este tipo de despistes se pagan caros. «No podemos olvidarnos de comprobar que todos los accesos a la vivienda están cerrados y muy importante, no compartir información sobre cuál será nuestro destino vacacional con desconocidos, ni en la calle ni en las redes sociales».

La colaboración de resto de vecinos que no se marchan estos días también es importante a la hora de evitar los robos. «Muchas veces la seguridad es fruto de la colaboración de todos. No debemos dejar la correspondencia en el buzón un par de semanas sin recogen, no abrir la puesta del portal de forma sistemática a todo aquel que intenta accedes y también es primordial información a la Policía también de la presencia de desconocidos en la zona con actitud extraña».

El perfil tipo de este tipo de ladrones se corresponde con banda itinerantes que se desplazan por toda la geografía española y que se desplazan con mucha frecuencia. «Puede ser que recalen en una localidad, intenten acometer estos robos con fuerza y si son descubiertos huyen a otra. No tiene porqué coincidir con periodos vacacionales pero desde Policía sí que insistimos ante la ausencia de las personas en sus hogares».

Según apuntan desde Policía Nacional, la mayoría de ladrones suelen merodear días antes por el edificio o la urbanización para asegurarse que la casa esta vacía. En caso de detectar la presencia de ladrones, nunca se les debe hacer frente personalmente, sino que lo adecuado es recordar todos los detalles posibles (fisionomía, acento, vestimenta, vehículos o herramientas empleadas…) y solicitar presencia policial inmediata.

En todo el territorio nacional se produjeron durante el pasado 2018 un total de 107.000 robos con fuerza un dato que revela un incremento en un 1.8% respecto a 2017. «En tan sólo unos segundos nos pueden abrir la puerta de casa empleando para ello una llave adaptada y un martillo. Con el método bumping los cacos abren cualquier cerradura convencional de gama baja», asegura Mateo Díez, cerrajero de profesión.

La metodología de trabajo se ha ido modificando y adaptando a los tiempos. «En la actualidad tampoco hace falta ser un experto para conseguir abrir una puerta sin causar grandes daños. Existen un tipo de llaves que al introducirlas los dientes se posicionan en la forma del perfil de la llave hasta que llega el momento en que la puerta se abre».

Los trozos de papel o plástico han pasado a la historia, y para ello utilizan una hilo de pegamento «entre el marco y la puerta» que apenas es visible. «Suelen colocarlo en la parte alta de la puerta, en zonas sombreadas de difícil localización». Esas marcas actúan como testigos para saber si la vivienda está ocupada. Si el testigo continúa en su sitio, proceden a entrar en la vivienda con el método 'bumping', que con ayuda de una llave manual y un martillo consigue abrir la puerta sin necesidad de forzar la cerradura de seguridad.

Más vale prevenir

Cuando el propietario llega a casa, su llave no responde y no consigue abrir. «Se trata de un sistema muy efectivo», señalan los especialistas. Por ello, aconsejan alertar a las fuerzas de seguridad en el caso de que la ciudadanía perciba gente desconocida merodeando por las viviendas, si observan alguna marca en sus puertas o si su llave no responde. Para evitar estos robos o al menos ponérselo difícil, los agentes aconsejan cerrar la puerta con doble vuelta.

El abuso de las redes sociales en nuestra vida diaria también ha abierto nuevas líneas de información para los ladrones. A veces no nos damos cuenta que el hecho de subir una foto sobre nuestro destino de vacaciones está alertando a estas bandas. Para evitar que los ladrones sepan dónde estamos, y así prevenir un posible robo, los agentes aconsejan que nos contengamos, y publiquemos las imágenes a la vuelta de nuestro viaje. «Más vale prevenir que luego lamentarnos por algo que podíamos haber evitado».