«No podemos dejar que la Sanidad en Miranda caiga en picado»

Los mirandeses respondían a un nuevo llamamiento de movilización en defensa del hospital Santiago Apóstol, de los servicios que en el se tienen que ofrecer ... y de que se haga en un plazo breve de tiempo, porque como corearon durante el trayecto de la manifestación, 'Las listas de espera matan'. La demanda de personal especializado en varias de las áreas que se atienden desde el centro comarcal fue otra de las reivindicaciones que se dejaron oír.

Rosa Martín «Si esperas un año para una cita, te mueres»

Las listas de espera son una de las grandes preocupaciones de los pacientes. «Si te dan cita para dentro de un año, quizá ya te has muerto», asegura Rosa, que hace extensible su queja a temas menos graves como una gripe. «Tampoco puedes esperar 15 días porque para entonces ya se te ha pasado sola», asegura esta mirandesa que cree que hay que reforzar tanto las plantillas como mejorar las condiciones laborales de los sanitarios para que Miranda «no siga cayendo en picado».

Juanjo Díez «La Junta nos tiene muy abandonados»

Juanjo es paciente de dermatología, una de las especialidades con más problemas para cubrir las plazas vacantes en el hospital comarcal Santiago Apóstol, lo que le ha llevado a ser derivado a Burgos tras una larga espera. «La Junta nos tiene muy abandonados, no solo en tema sanitario, sino en otras áreas como la Educación. Lo que pasa es que en Sanidad lo vemos más», afirma. Por eso, ayer decidió manifestarse, con la intención de llamar la atención de las instituciones para que Miranda «no pierda derechos».

Daniel Barrera «Todos vamos a pasar por el médico una vez en la vida»

Entre los asistentes no había muchos jóvenes. «Es una pena porque todos en algún momento de nuestra vida tenemos que pasar por el médico. Aquí no importa la edad ni la ideología, la Sanidad Pública de calidad es un derecho que tenemos que defender todos», aseguraba Daniel, que por su edad no ha tenido que hacer aún mucho uso del sistema sanitario pero al que el tema le toca de cerca porque «mi madre lleva más de un año esperando a que la vea el traumatólogo».

Eduardo Vereas «Tendríamos que movilizarnos los 36.000 mirandeses»

Escasez de recursos humanos es la principal carencia que Eduardo ve en el hospital de Miranda. «Los médicos que vienen tendrían que estar mejor pagados y hacer menos guardias», asegura este mirandés que en alguna ocasión ha tenido que buscar fuera de la ciudad la atención médica que aquí se alargaba en exceso. «A este tipo de manifestaciones tendríamos que venir los 36.000 mirandeses para que se nos escuchara porque la Sanidad es muy importante».

Feli Ruiz «No podemos perder lo que ha costado tanto conseguir»

«La Sanidad en España está perdiendo calidad, y en Miranda, al ser una ciudad más pequeña, lo notamos más porque el hospital se está quedando vacío de médicos», afirma Feli, que apuesta por seguir saliendo a la calle las veces que sean necesarias, aunque no siempre tenga un efecto inmediato en las instituciones, ya que «no podemos perder lo que hemos ganado durante muchos años. Tenemos que luchar por defender la Sanidad y por las pensiones».

Jesús Solana «Es injusto que haya diferencias entre comunidades»

«Los centros de salud aprueban, pero el hospital no». Jesús lo tiene claro. En el Santiago Apóstol «faltan medios» y considera «inaceptables» las diferencias que existen entre los hospitales de ciudades pequeñas y los de las grandes capitales. «Miranda antes era un referente, pero ha perdido. En general, la Sanidad no es la misma de hace años, pero sobre todo me parece injusta la comparación entre comunidades. No es lo mismo el País Vasco que Castilla y León», sentencia.