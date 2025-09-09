El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Muchos pisos ya están ocupados cuando los docentes van a llamar en busca de un lugar en el que residir todo el curso. E. C.

La poca oferta y el alto precio de los pisos en renta impulsan el alquiler de habitaciones en Miranda

Entrar en una casa con más inquilinos cuesta entre 240 y 400 euros, coste al que hay que sumar los gastos

Cristina Ortiz

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:47

Las dificultades para acceder a un piso de alquiler en Miranda, tanto por la escasez de la oferta como por los elevados precios, está llevando ... a que cada vez proliferen más los anuncios en diferentes portales de Internet en los que se ofrece el alquiler de habitaciones; una opción casi inexistente hace unos años y que ha crecido en los últimos tiempos con la llegada a la ciudad de inversores que adquieren inmuebles directamente para obtener una rentabilidad mediante el arrendamiento, atraídos por la elevada demanda.

