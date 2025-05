La plaza porticada en Miranda sigue «bloqueada» y exigen el arreglo de un muro de Arenal

La construcción de una plaza porticada en el entorno de la calle San Nicolás es uno de esos proyectos que el Ayuntamiento lleva décadas persiguiendo, ... pero en su día fue cayendo en el olvido hasta que la idea fue sacada de nuevo del cajón, dos años atrás, por la Concejalía de Urbanismo liderada por Guillermo Ubieto. Sin embargo, tras la actualización del censo de propietarios y la petición a los propietarios de que mantengan los solares en buenas condiciones, la cual cumplieron, el proyecto sigue «bloqueado» a falta de nuevos pasos.

Por el momento, el plan para convertir un lugar que actualmente está totalmente abandonado en un espacio de recreo con soportales para goce y disfrute de todos los mirandeses continúa parado. Lo que sí han podido apreciar los viandantes en la confluencia de las calles Arenal y San Nicolás, es el mal estado en el que se encuentra uno de los muros ubicado en la zona en la que se proyectó la plaza.

«El muro está mal, es evidente, y ya se requirió a los propietarios que lo arreglen. Los técnicos me han dicho que está mal, pero no me han notificado nada de que pueda haber riesgo de que se derrumbe ni nada por el estilo», expresaba el titular del departamento dando replica a algunas voces que ponían sobre la mesa una posible caída de la tapia.

De esta manera, el Consistorio se mantiene a la espera de que los titulares de la parcela se hagan cargo de los arreglos necesarios, así como del mantenimiento y conservación de la pared. Todo ello mientras se sigue intentando destrabar un plan que incluso quedó recogido en las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana años atrás.

«La plaza porticada no depende del Ayuntamiento, no está en nuestras manos. Depende de los propietarios de las parcelas y, por el momento, no hemos podido avanzar con el proyecto. Estamos intentando llegar a acuerdos con los propietarios para poder seguir con este proceso urbanístico, que es muy ilusionante, pero también es muy complejo de llevar a cabo», recalca Ubieto.

Y es que el titular de Urbanismo continúa decidido a retomarlo al entender que es una propuesta que permitiría recuperar una zona muy degradada y que se ha convertido en un problema de salubridad por la cantidad de solares en mal estado que se concentran en el tramo comprendido entre las riberas del río y la calle Santa Lucía, frente al cine. Pero, en total, la superficie sobre la que se quiere intervenir supera los 4.000 metros cuadrados e incluye 18 solares, cifras que hablan de la envergadura de un proyecto «muy ambicioso» que requeriría unificar la totalidad de las parcelas privadas y que, a día de hoy, sigue obstruido.