La Plaza de Abastos de Miranda repunta con la apertura de nuevos puestos y el aumento de las ventas

Los mercados de barrio van recuperando parte del terreno perdido con las grandes superficies comerciales. El minorista está capeando mejor la subida generalizada de precios, ... ya que al haber menos intermediarios en la cadena, no acusa tanto la inflación. Y como valor añadido ofrece más calidad en el producto y un trato directo con el cliente. «Estamos notando un repunte de ventas desde hace bastante tiempo», asegura el gerente de Plaza de Abastos, que valora positivamente no solo que el recinto tenga más movimiento de gente con ganas de llenar la cesta de la compra, sino de emprendedores dispuestos a abrir los locales que llevan años cerrados.

Recientemente La Corrala ha inaugurado un puesto con comida para llevar, sin duda un impulso para una plaza que ha vivido épocas muy bajas en las que las persianas cerradas superaban a las que se levantan cada mañana. La falta de relevo generacional y los cambios en los hábitos de consumo habían puesto contra las cuerdas a un espacio tradicional que pese a la feroz competencia ha logrado sobrevivir y que ahora está levantando el vuelo otra vez. Y es que además del local de comida para llevar, un bar de la zona ha cogido otro de los puestos para usarlo como almacén. No es lo ideal, porque el resto de propietarios quiere que los espacios tengan vida, pero al menos ayuda a pagar los gastos de mantenimiento. Aunque lo que realmente invita al optimismo es que en los últimos meses varias personas han preguntado sobre las condiciones para acceder a un puesto. «Por 200 euros tienes una tienda de cara al público en una zona concurrida, con un local casi para entrar sin obras, con calefacción, aire acondicionado,...», explica el gerente.

Es un precio más que asequible si se compara con lo que s baraja en el mercado inmobiliario, sin duda un buen reclamo para aquellas personas que tienen una idea de negocio y no quieren asumir mucho riesgo. «Puedes probar unos meses y si no te va bien no te arruinas. Aún así, a veces viene gente a preguntar que no sabe bien lo que quieren montar. Así es difícil, porque lo primero para que un negocio te funcione, es saber lo que realmente quieres vender».

Ahora mismo hay posibilidad de abrir una carnicería, frutería, pescadería o charcutería porque hay locales que albergaron esos comercios y que cerraron, por lo que podrían abrirse otra vez sin apenas inversión.

Pero cada vez son más los emprendedores que creen que Plaza de Abastos ofrece muchas más opciones que los comercios de toda la vida y que pretenden darle una vuelta de tuerca al tipo de negocio. Por ejemplo, hay quienes están pensando en montar un gastrobar y ya están asesorándose sobre la posibilidad de conseguir las licencias. «Todo el que venga con ganas de sumar, será bienvenido», afirma el gerente.

Con las últimas incorporaciones, sumada a un traspaso entre propietarios que ya estaban en la Plaza, se ha invertido la dinámica y ahora están ocupados más de la mitad de los 23 puestos, una cifra que confían en que crezca a corto plazo.

Visibilidad

Con varios locales repartidos por la ciudad, Pepe Rey no ha dudado en abrir un nuevo negocio en Plaza de Abastos. En realidad es una extensión de los que ya tiene en La Corrala y sobre todo en Pa´llevar, el servicio de comida a domicilio que tiene en la calle Antonio Cabezón. «Hay muchas personas a las que le queda a desmano si van andando y por eso queríamos completar la oferta con un local céntrico», explica.

Alquilar una lonja con la ubicación que tiene la Plaza por 200 euros es misión imposible. «El lugar es ideal porque queda a mano de todo y además te da mucha visibilidad porque tiene ya una clientela diaria «que además coincide con mi nicho de mercado». La primera impresión es más que positiva. «Siempre cuesta arrancar y darse a conocer, pero es más fácil cuando hay un flujo de gente garantizado y no estás solo».

Rey es de los que cree firmemente que el recinto tiene futuro. «Quizá haga falta un cambio de mentalidad y conjugar los negocios de toda la vida con otros que aporten un toque diferente», sentencia.