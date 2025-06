La plantilla de limpieza de Miranda se moviliza por la falta de interés por negociar de PreZero

De órdago negociador, a amenaza y posibilidad cada vez más real. La falta de interés negociador de PreZero ha llevado a la plantilla del servicio ... de limpieza y recogida de residuos de la ciudad a intensificar su reivindicación en la calle para dejar más que claro que si antes no se alcanza un acuerdo sobre la subida salarial planteada, en San Juan del Monte no trabajarán. Estarán de huelga indefinida desde el viernes.

La «postura inmovilista» de la empresa, con la que no han tenido ningún contacto desde que el miércoles pasado se reunieran para negociar los servicios mínimos, sin ningún éxito tampoco, les ha llevado a mover ficha. ¿Cómo? Llevando su conflicto laboral a la calle, visto que la compañía está callada. «No hay ningún contacto con la dirección de la empresa», lamentaba Óscar Ferrero, desde la Federación de Hábitat de CC OO.

Así que el miércoles, de 12.30 a 13.30 horas se concentrarán en la plaza de España, frente al Consistorio; y el jueves, recorrerán el centro de la ciudad haciendo partícipes a los mirandeses del conflicto laboral, con una manifestación que partirá de la calle La Estación, frente al Antonio Machado, y acabará en el Ayuntamiento. Dos días después, llegará la huelga. Si antes no hay acuerdo, se realizarán los trabajos de limpieza y recogida de residuos que puedan hacer los trabajadores de servicios mínimos.

¿Cuántos? La propuesta de PreZero, el 80%; y la de la plantilla el 20%, así que Comisiones Obreras tiene claro que, si nada cambia, será la administración la que tenga que decidir el porcentaje. Pero si se toma como referencia la propuesta sindical, en San Juan del Monte, trabajarán como cualquier otro festivo: 9 personas por día (un día normal salen 36). 6 por la mañana y 3 por la noche. Es decir, habrá 2 camiones de recogida, un equipo de dos personas para desbordes, una barredora y 3 peones. Difícil limpiar la plaza de España tras el Bombazo en tiempo récord con esos números. Para ello, otros años, se cuenta con refuerzos voluntarios; pero, evidentemente, esa situación no se va a dar en plena huelga.

Y tienen claro que, si no hay acuerdo económico con PreZero, ése va a ser el escenario. «Nadie pensaba que íbamos a tener que llegar hasta aquí; pero si nada se mueve, el viernes empezará la huelga. Estamos dispuestos a ir a donde haga falta para solucionarlo, pero nosotros no vamos a ser los que llamemos a la empresa. Las ideas las tenemos muy claras», reconoció Ferrero, pesimista con la situación.

Pero la plantilla, de la que el 95% apoya la movilización, no va a rebajar su reivindicación: un incremento salarial anual de 1.000 euros anuales los próximos cuatro ejercicios, hasta 2028, con lo que, por ejemplo, un peón de día, pasaría de un salario bruto por ejercicio de 22.000 euros a 26.000.

«Nuestra reivindicación no se va a rebajar, llevamos tiempo diciéndoselo a la empresa. Tenemos que recuperar de alguna manera lo perdido con el anterior convenio y tener un incremento salarial para estos años. No es algo desorbitado», aseguraba Ferrero; porque en otras provincias de Castilla y León, en las que el coste de la vida no es tan caro, tienen una mejor retribución.

De ahí que no acepten la justificación de PreZero de que «no le salen las cuentas». Tampoco van a aceptar que se intente alterar la negociación diciendo que hay trabajadores que sí merecen la subida pero que otros no o se trate de meter el absentismo entre los temas a tratar. Entienden que ése es un asunto vinculado directamente a la falta de personal y a la organización del trabajo, con personas que acumulan hasta 21 días sin librar, algo sobre lo que habrá que hablar una vez se firme el nuevo convenio.

Por otro lado, el sindicato también mostró su malestar por el hecho de que el Ayuntamiento se haya puesto «de perfil» en este tema; ya que aunque se trate de un servicio externalizado, «garantizar la limpieza de la ciudad es su responsabilidad y a todos los ciudadanos quien nos cobra la tasa es el Consistorio», apuntó Mar Benítez, del área Hábitat de CC OO.

Por eso, hicieron también un llamamiento al apoyo de los mirandeses a la movilización de la plantilla.