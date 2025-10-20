La planta solar de Suzana obtiene la declaración de utilidad pública de la Junta

La planta solar de Suzana acaba de superar un nuevo trámite administrativo. La instalación fotovoltaica Miranda Renovables 1 ha obtenido la declaración de utilidad pública ... de la Junta de Castilla y León, concretamente de la Consejería de Economía y Hacienda, tal y como aparecía ayer recogido en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La catalogación se hace efectiva después de comprobar que las modificaciones introducidas en el proyecto técnico no son sustanciales, como la que afecta a la reducción de la superficie del vallado de la planta, por la renuncia de un propietario de tres parcelas a que fueran incluidas en el proyecto. Inicialmente, en febrero de 2021, su titular suscribió un contrato de opción de derecho de superficie con Iber Sostenibilidad y Desarrollo; pero a mediados de abril del pasado ejercicio notificó la extinción de la relación contractual, que sí había sido prorrogada con anterioridad en varias ocasiones.

Eliminar estas fincas, obligó al promotor, a instancias de la Junta, a presentar un nuevo proyecto técnico que precisara la ubicación exacta de la instalación, para que pudiera ser analizado por los técnicos para ver si suponía una modificación sustancial. Una vez comprobado que no es así es cuando se otorga esa declaración de utilidad pública.

El planteamiento inicial del proyecto se centraba en ocupar unas 70 hectáreas de terreno, para instalar 49.248 paneles repartidos en 8 subplantas, con un total de 912 seguidores solares para la producción de 26,5 megavatios. La inversión estaba estimada en unos 15 millones de euros y el inicio de la obra para finales de 2024.