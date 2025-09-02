El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los trabajos avanzan a buen ritmo. Avelino Gómez

Las pistas de pádel del polideportivo de Miranda, casi listas

Personal de la empresa Equidesa ultimaba ya este martes el cerramiento metálico de la zona de juego

Cristina Ortiz

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:08

Aunque hace un par de semanas se fijaba el final de la obra de construcción de las dos nuevas pistas de pádel del polideportivo para ... el 23 de octubre, los trabajos van ya muy avanzados y los responsables del proyecto calculaban ayer la finalización para la próxima semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Laporte vuelve al Athletic
  2. 2

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  3. 3 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  4. 4

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  5. 5 El mensaje premonitorio de Laporte el día que se despidió del Athletic en 2018
  6. 6

    «Laporte era un chaval con espíritu callejero, de hacer bromas y de decirte las cosas a la cara»
  7. 7 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  8. 8

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  9. 9

    El Gobierno central apuesta por el tren entre Bilbao y Castro aunque no llegue a Santander
  10. 10

    La inscripción de Laporte se complica por un retraso en los papeles de los saudíes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las pistas de pádel del polideportivo de Miranda, casi listas

Las pistas de pádel del polideportivo de Miranda, casi listas