Las pistas de pádel del polideportivo de Miranda, casi listas

Aunque hace un par de semanas se fijaba el final de la obra de construcción de las dos nuevas pistas de pádel del polideportivo para ... el 23 de octubre, los trabajos van ya muy avanzados y los responsables del proyecto calculaban ayer la finalización para la próxima semana.

Los operarios de la empresa murciana Equidesa (Equipamientos Deportivos SA), encargados de montar la estructura, encaraban la parte final del cerramiento, sobre el que ya se habían anclado los focos led.

Una vez completado el vallado tocará extender la pista de juego, un césped artificial de pelo curvo que conformarán canchas de juego de 20 metros de largo por 10 de ancho. Material que ya está disponible en el polideportivo para ser usado en cuanto sea necesario, al igual que los vidrios de seguridad que se colocará en ambos laterales.