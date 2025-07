Pisos vacíos fuera del mercado y lonjas sin actividad a las que dar uso residencial en Miranda

Cristina Ortiz Miranda de Ebro Domingo, 27 de julio 2025, 00:02 Comenta Compartir

En Miranda hay viviendas suficientes para atender la demanda, el problema es que están cerradas y ni se venden ni se alquilan. Sobre todo en ... la zona centro de la ciudad, propiedad de gente que vive fuera o de varios herederos que no dan el paso de deshacerse de ellas. ¿El motivo? Difícil de definir, pero en Inmomir tienen claro que no ocurre lo mismo en Vitoria y Bilbao, por ejemplo; aunque no tienen claro cómo se podría intervenir en el mercado para que cambiara esa dinámica.

Aunque sí consideran que incrementar el IBI para penalizar tenerlas cerradas no es la solución, porque quien se puede permitir tenerla cerrada, también puede pagar el sobrecoste en ese impuesto. «Hay mucho piso antiguo en los que ahora merece hacer el esfuerzo de acondicionarlos y arreglarlos para sacarlos al mercado», defendían desde Inmomir y M-30. Desde esta inmobiliaria también apelaban al Consistorio a trabajar para cambiar la norma urbanística y que se puedan transformar en viviendas lonjas que cumplan una serie de requisitos. Se trataría de modificar el uso de comercial a residencial en cualquier punto del casco urbano de la ciudad. Es una opción que desde hace años se está gestionando en otras localidades y que en el caso de Miranda están convencidos de que podría ser una solución para las dos partes, tanto para quien busca una vivienda asequible en el mercado; como para quien, en un contexto global en el que las tiendas de proximidad van a menos, quiere dar salida a esas lonjas. «Hay zonas más o menos céntricas que han perdido ya el comercio y no lo van a volver a recuperar. ¿Qué haces con ellos? Para esos espacios sería ideal que el Ayuntamiento sacara una normativa para que la gente pudiese hacerse una vivienda». De otro modo no ven cómo se va a dar salida a buena parte de los 400 locales que tienen en cartera. «Es una barbaridad». Evidentemente, tienen claro que no todas las lonjas serían susceptibles de variar su estatus para, tras una reforma, pasar a convertirse en un loft o un apartamento, pero entienden que sería una salida interesante para muchas; y, además, permitiría dar respuesta a cierta demanda, sobre todo de alquiler. Una necesidad de difícil cobertura en la ciudad. De hecho, del medio centenar de pisos que figuran en su web ninguno está en la opción de renta. Tampoco los hay en la de Kar y uno tiene Inmomir, que reconoce que desaparecen en cuanto le llegan, al igual que en el caso de los demás. De hecho, apuntaban que tienen largos listados con gente a la que llamar –más de 200 teléfonos– cuando surge una oportunidad y que ahí acaba siendo el dueño quien elige el perfil del inquilino. La demanda es tal que se lo puede permitir.

Miranda de Ebro