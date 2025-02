La piscina no abrirá para tomar el sol Deportes sopesa la opción de fijar turnos de mañana y de tarde cuando se pueda abrir, algo sobre lo que aún no hay ninguna certeza

Cómo será la temporada de baño es algo que, a día de hoy, cuenta con más incógnitas que certeza. De momento, lo que sí es seguro es que las piscinas de verano no abrirán el 1 de junio, como ha venido ocurriendo en años anteriores, para que los usuarios puedan acudir a tomar el sol.

Al baño en 2019 se abrieron el 22 de junio y para esa fecha el responsable de Deportes, José María Alonso, espera tenerlo todo listo; aunque sin ninguna certeza de que se vaya a inaugurar la temporada ni de cómo se hará. «No lo veo nada fácil», reconoció.

Para empezar, por la necesidad de limitar el aforo para que se pueda cumplir con las medidas de distanciamiento social. «Eso es sagrado. Algo esencial, por lo que sabemos de momento». Al igual que la desinfección, un proceso que creen que van a tener que hacer hasta tres veces al día, por la mañana, a mediodía y por la noche.

Hacerlo así implicaría vaciar la instalación a mitad de la jornada de apertura para poder cumplir con ese proceso de higienización de toda la instalación, incluida la zona verde. «Estamos sopesando opciones para ver cómo lo hacemos. Casi seguro que habrá que poner horarios», reconoció.

Una de las posibilidades que se plantean es establecer turnos de mañana y de tarde entre los usuarios, para cerrar a mediodía para desinfectar. «Es algo que no puedes hacer con gente». Pero, ¿quienes entrarán en los turnos?, ¿solo socios o también gente que saque bonos? Es algo que aún no se ha valorado.

Lo que sí tiene claro es que el control del aforo –aún pendiente de definir– va a ser un factor clave, por lo que ya se están estudiando las posibles inversiones a acometer para el control de entrada y salida.

Tampoco está claro en estos momentos cuántos socios van a tener en 2020 las instalaciones deportivas, ya que al declararse el estado de alarma, desde el Ayuntamiento se decidió no girar los cargos a los usuarios que lo tienen domiciliado. Sí que algunos usuarios habían realizado ya el ingreso y a esos, que no son muchos, se les devolverá la parte proporcional de la tasa por el tiempo que no han podido usar la instalación. Lo mismo se está haciendo ya con las 72 personas que vieron cómo se cancelaba la escuela de natación.

Similar problema de limite de aforo van a tener con la piscina climatizada, en la que han aprovechado el parón para hacer las tareas de mantenimiento que normalmente se hacen en julio, por lo que este año no sería necesario cerrarla ese mes. «No sabemos cuántos pueden usarla. Si tiene que haber una distancia de dos metros tendría que ocuparse una calle sí y una no».

Más sencillo cree que será retomar la actividad deportiva en las canchas de tenis y en la pista de atletismo, al ser deportes individuales, sin contacto.