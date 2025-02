Pinchan las ruedas de más de 50 coches en el parking del Conservatorio de Miranda

Raúl Canales Miranda de Ebro Jueves, 27 de febrero 2025, 09:29 Comenta Compartir

Cuando los vecinos de la Parte Vieja que entraban a trabajar en el turno de mañana han ido a buscar su coche se han encontrado ... con la desagradable sorpresa. Todos los vehículos estacionados en el parking del Conservatorio tienen las ruedas pinchadas. El autor de un acto vandálico sin precedentes ha actuado de forma sistemática ya que no ha dejado ni un solo turismo sin dañar. En muchos incluso ha pinchado dos ruedas, una delantera y otra trasera. Pero no se ha detenido ahí, sino que ha continuado con los que estaban aparcados en la superficie más cercana a la zona de huertas, aunque en este caso sí se han librado algunos, por lo que las fuerzas de seguridad que ya están investigando los hechos suponen que no ha podido completar su plan porque posiblemente ya empezaba a circular gente por el lugar, y ante el temor a ser descubierto, se ha ido.

«¿A quién se le puede ocurrir hacer algo así?» se preguntaban la mayoría de afectados al ver la escena, más propia de un desgüace que de un aparcamiento. Rápidamente unos vecinos han ido llamando a otros por teléfono para que se acercquen a comprobar el estado de su coche, aunque es fácil adivinar lo que se van a encontrar: con más de medio centenar de vehículos pinchados hay muchas posibilidades de estar en la lista. El siguiente paso es dar parte al seguro y llamar al trabajo. «Tengo que ir al polígono y estoy esperando a que venga un amigo al que he despertado para que me lleve. He avisado al jefe de porqué llego tarde pero hasta que no vea la noticia en el periódico debe pensar que le estoy vacilando, porque lo cuentas y no te lo creen; es de película», asegura una de las víctimas. Precisamente el aparcamiento del Conservatorio es uno d elos lugares en los que se tiene pensado instalar cámaras de seguridad porque no es la primera vez que se producen robos o se causan desperfectos a los coches. Eso sí, ningun acto ha sido tan brutal como el de esta madrugada. «Hace falta cámaras y más presencia policial por la noche. Es una zona muy apartada en la que pueden actuar con total impunidad», apunta un vecino.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Miranda de Ebro