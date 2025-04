Unas pinceladas trazadas desde el interior

Las acuarelas de María Asunción Segura-Jaúregui pueden contemplarse una por una o intentando encontrar un nexo común entre los veinticinco trabajos que se exponen ... en la Casa de Cultura y que permanecerán en su sala número 1 hasta el próximo día 21 de abril. El ojo del espectador que las observa puede optar por la fórmula que más le satisfaga, pero puede decirse que si el recorrido visual se inicia desde la pared que se encuentra más a la izquierda de la sala lo que se puede percibir es que hay una evolución que va desde el figurativismo hasta la abstracción.

Las marinas y paisajes no son un calco exacto de la realidad porque tal y como apunta la autora de lo que se trata es de «interpretar lo que se ve y mostrar lo que a ti te ha sugerido», pero son trabajos en los que se reconocen todos los objetos. A medida que se avanza las formas pierden definición, y poco a poco van apareciendo obras en las que la artista sugiere, bodegones que se intuyen y también juegos de colores con los que la pintora lo que pretende es llamar la atención del espectador.

Esta mirandesa, afincada en Galdakao, se inició hace poco más de diez años en el mundo de la pintura y aunque sus primeras experiencias con los pinceles fueron a través del óleo, no tardó mucho en tener «muy claro que lo que más me gusta es la acuarela», es la técnica con la que más cómoda se encuentra pese a que «cuando cometes un error no hay vuelta atrás. Hay que romper muchas para que te salga una obra en condiciones, pero eso también te estimula».

Le gusta la acuarela porque le obliga a estar atenta y también porque le permite «jugar con los colores». Sus cuadros acaban atrayendo tanto por las imágenes como por el colorido. Azules y rojos, sin que falten otros, son los más recurrentes y aunque muy vivos no llegan a la estridencia. «Me gusta que llamen la atención pero creando una atmósfera tranquila y relajante». De alguna manera el colorido acaba reflejando también la personalidad de la artista, que se considera «optimista y positiva».

Es también una persona inquieta, pero eso no implica que acabe sus cuadros en tiempo récord. «Me tomo mi tiempo. Hay veces que algunos me salen muy rápidos, pero depende porque cuando juegas con el agua nunca se sabe si lo que quieres plasmar te va a salir a la primera o no».

Lleva ya unos cuantos años pintando y lo que tiene muy claro es que aunque no vaya a dejar completamente de lado la pintura figurativa, hacia donde quiere transitar, y en lo que quiere seguir aprendiendo es «en el mundo de la abstracción. En el futuro no sé lo que pasará, ahora me estoy moviendo en esta línea abstracta y yo creo que es la que me voy a mantener en ella porque es la que, al menos ahora, me produce más satisfacciones». El binomio acuarela-abstracción es el que más le convence y en lo que se va a esforzar es en «mejorar, que siempre se puede hacer».

La pintura es para Asunción un entretenimiento al que durante dos o tres días a la semana dedica algunas horas. «Cuando empecé pensé que tenía mucho tiempo y que tenía que emplearlo en algo. Me pareció una buena idea ir a clases de pintura y la verdad es que enseguida me enganchó. Y más todavía cuando descubrí la acuarela». Por eso mismo anima a todo el mundo «que tenga una afición, que no lo deje, que pruebe, todos tenemos talento».

Esta exposición es la primera que hace en la Casa de Cultura de la ciudad, pero ya han podido verse con anterioridad sus trabajos en otros espacios como Sopa de Ganso, La Musa o Alcoba. Le gusta mostrar de vez en cuando su evolución en su ciudad y ahora quienes deseen ver hacia donde van las obras de Asunción Segura-Jáuregui podrán pasarse por la dependencia municipal hasta el próximo lunes, día 21 de abril.

Confía en que los mirandeses que se pasen por la Casa de Cultura acaben disfrutando con lo que ven. «Yo me doy por satisfecha cuando hago un cuadro y pienso que me ha quedado bonito pero, lógicamente, es muy gratificante que la gente te diga que lo que ve le gusta; espero que esta exposición les aporte algo».