Unas pinceladas trazadas 'Desde el interior'

Hay aficiones que uno tiene desde siempre pero en muchas ocasiones se quedan dormidas. En otras, por fortuna, acaban revelándose y mostrándose a los demás. ... Ese es el caso de los trabajos pictóricos que quienes se acerquen hasta La Pepa podrán contemplar durante todo este mes de marzo.

Al entrar se ven en sus paredes un total de nueve obras totalmente figurativas, todas ellas en óleo en las que se aprecia que su autor, el jarrero David Garrido, en lo primero que se interesó en el mundo del dibujo. La colección de trabajos que cuelgan de las paredes de La Pepa las presenta bajo el título 'Desde el interior', y no cabe duda que ha sido un acierto pues se percibe que todos ellos están realizados desde el corazón.

David Garrido es alumno de Iñaki Álvarez Ircio y ha sido precisamente él quien le ha «animado a que haga una exposición en Miranda. Ya han venido otros compañeros y la verdad es que el sitio me parece un lugar estupendo. Se podía pensar que al ser un bar la gente viene a tomar algo y no se fija, pero si estás un rato ves que están acostumbrados a que haya exposiciones y si observan los cuadros».

Fue una amiga la que hace ya algún tiempo le animó «a ir a clases para que mi afición por el dibujo y la pintura se convirtiera en algo más. Me lo pensé, porque no me gusta empezar una cosa y dejarla al poco tiempo, y llevo desde el año 2006 aprendiendo cada día algo».

Se inició con el ánimo de ocupar su tiempo libre y de aprender técnicas que le permitieran plasmar con una mayor calidad sus obras. Con el paso del tiempo empezó a pensar que «no se me daba del todo mal, y fui animándome». Sin ánimo de ser pretencioso, porque no se considera un pintor, sino un aficionado, lo que sí quiere dejar claro es que «muchas veces nos valoramos muy poco. Tenemos capacidades que a veces nos da miedo mostrar, y yo creo que tenemos que quitarnos esos miedos. Está claro que habrá a quienes les guste nuestro trabajo y también gente a la que no les guste, pero eso no tiene que ponernos un freno».

Está empeñado en mejorar día a día y considera que con el esfuerzo y el trabajo, en definitiva, con constancia «un artista puede hacerse. Por un lado están los que nacen con un don, eso es así, y por otro los que poco a poco nos vamos haciendo».

Todos los cuadros que muestra en esta ocasión, «como todos los demás que hago», son figurativos. Observa objetos, fotografías o elementos que le llamen la atención y, pincelada tras pincelada, acaba reflejando en la tela lo que ha visto «aunque no siempre sea una copia cien por cien de eso que he visto. Con los pequeños cambios que hago es como pongo mi aportación particular».

Se siente cómodo realizando obras que acaban llegando al espectador en un tamaño mediano, pequeño. «Con las obras de grandes dimensiones no me siento nada cómodo, y a la hora de pintar es importante que tú estés a gusto».

En este caso óleos

En cuanto a la técnica que emplea, la que mejor se ajusta a sus características y que es por la que se ha decantado en esta exposición es por el óleo. Le gusta trabajar con calma y quizás es por eso por lo que la elige en la mayoría de las ocasiones, aunque a veces, para no olvidar que su primera pasión fue el dibujo se decanta por el carboncillo y el lapicero, eso sí, en ese caso «para hacer retratos».

El óleo, como tarda más en secarse le permite hacer más correcciones y «yo prefiero no precipitarme cuando me pongo a trabajar, busco más la calidad que la cantidad. Prefiero acabar hacer un cuadro bueno que tres mediocres».

Está satisfecho con el resultado de su exposición en Miranda y anima a quienes contemplen su obra a que «hagan una crítica de lo que ven. A mí me gusta que me digan, con sinceridad, que les parecen mis cuadros. Lógicamente prefiero recibir halagos, pero las críticas son muy positivas porque te ayudan a mejorar».

Eso es lo que quiere hacer y de cara al futuro piensa en conseguirlo con «trabajo, trabajo y trabajo».