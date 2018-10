Piden que se rebaje un 30% una tasa de la ORA más cara que en las ciudades del entorno Una controladora de la ORA comprueba que los vehículos tengan el ticket correcto. / A. G. Los populares critican que el Ayuntamiento obtenga 135.000 euros de beneficio con un servicio en el que solo se deberían cubrir los gastos CRISTINA ORTIZ Martes, 23 octubre 2018, 23:20

De «atraco a mano armada a robo». La rebaja del 15% en la tarifa de la ORA planteada por el equipo de Gobierno de cara a 2019 no es suficiente para el Partido Popular, que reclama que se duplique ese porcentaje hasta llegar al 30%. Esa es la cifra que entienden necesaria para equilibrar los ingresos y gastos de una tasa por la que estiman que este año el Ayuntamiento va a ganar 135.000 euros. Situación que no se debería dar ya que no están pensadas para poder obtener beneficios, sino para cubrir los costes que supone la prestación de un servicio. «Se está haciendo negocio con una tasa y no se puede hacer», apuntó el concejal popular, Sergio Montoya.

Pero es que además, la aplicación del descuento planteado por el PSOE seguirá suponiendo un agravio comparativo para los mirandeses que pagarán más dinero por aparcar del que se abona en ciudades del entorno, incluida Burgos, donde el precio por una hora es de 60 céntimos, al igual que en Aranda. Aquí, una vez aplicado el descuento del 15% se seguirán pagando 85. Cinco más de los que se abonan en Logroño. De todos modos, aunque consideran insuficiente el descuento, dan la bienvenida al equipo de Gobierno a la apuesta por la rebaja de la tasa. «Nos alegra, aunque nos parece que es poco».

Situación que se repite con las tarjetas de residente. El 15% va a suponer abonar 60 euros, mientras que en la capital de la provincia se pagan 41,07, lo que conllevará tener que desembolsar un 46% más en Miranda. En Aranda también es más barato, cuesta 45,5.

Realidad que contrasta con una baja ocupación de la zona azul y que, apuntaron, según los últimos datos de los que dispone el PP, ronda el 30%. Un porcentaje que Montoya calificó de «pírrico» y que cree que exige tomar medidas urgentes que mejoren los números. Entre ellas enumeró la posibilidad de que se hable con el comercio para que «puedan manejar tickets para sus campañas, se creen tickets de día completo, se estudien tarifas valle para horas de menor ocupación, se permita tener más de una tarjeta de residente por casa o se dé acceso a las mismas a personas no empadronadas».

La imagen que mostraron tampoco es mucho mejor en el caso de la grúa. Frente a la tarifa de Burgos, que es de 77 euros; aquí, una vez aplicado el descuento del 15% que plantea el equipo de Gobierno, va a costar 118. Más de un 53% más caro. Qizá por eso, en este capítulo, la bajada que reclama el PP se sitúa en el 40%.

En siete años el Ayuntamiento ha incrementado sus ingresos por el IBIen casi 3 millones. Aumento al que los populares piden que se ponga freno de manera efectiva, rebajando aún más el índice corrector (del 0,53 a 0,52 o 0,51) para que los mirandeses tengan que desembolsar el próximo año alrededor de 500.000 euros menos.

Quieren que se marque un máximo en la recaudación por este impuesto en 9,5 millones, frente a los 10.027.936 que está previsto que el Consistorio ingrese en el presente ejercicio. «Pedimos una baja real y un techo de ingresos», reclamó Montoya; al tiempo que recordaba que en 2007 las arcas municipales ingresaron 7,2 millones por este mismo concepto.

Incremento que ha coincidido con los años de recesión económica y que les lleva a la conclusión de que «los ciudadanos de Miranda hemos pasado la crisis pagando más impuesto que nunca, algo que no se ha notado nada en las prestaciones de servicios recibidos».

Quieren que el equipo de Gobierno estudie unas propuestas encaminadas a generar «una menor carga impositiva» a los mirandeses, porque entienden que «lo más fácil es cargar y que paguen los bolsillos de los ciudadanos. Lo que hay que hacer es gestionar para que bajen los costes y las cosas funcionan mejor», concluyo.