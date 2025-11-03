Piden a Policía Local de Miranda que use en El Lago el radar móvil de velocidad

El tráfico de vehículos, sobre todo de pesados, lleva meses siendo un tema recurrente en la urbanización El Lago. Aunque el caballo de batalla de ... los vecinos suele ser el tránsito de los camiones que se dirigen a los diferentes polígonos de la ciudad, la velocidad con la que algunos coches circulan por la Carretera de Logroño, a la altura del citado vecindario, también se erige en un quebradero de cabeza para los residentes.

Así las cosas, desde la Concejalía de Barrios se ha decidido tomar cartas en el asunto para tratar de solventar una pequeña parte del conflicto.

«La Policía Local de Miranda dispone de un rada móvil para medir la velocidad que no está utilizando actualmente. Por eso, hemos pedido de manera oficial, a través de un correo, que usen este radar de pistola en la carretera Logroño a la altura de El Lago, argumenta Guillermo Ubieto, titular del departamento municipal.

Y es que, según amplía, «son numerosos los problemas y quejas que están llegando por parte de los vecinos y vecinas de este barrio. Se quejan de la alta velocidad a la que circulan los vehículos por allí y creemos que es una buena medida para controlar el tráfico de coches en esta vía».

Además de en la citada artería que pasa por Los Ángeles, desde la Concejalía también se apunta a otras localizaciones de la ciudad para la realización de controles de velocidad con el radar de pistola. Algunos de estos ejemplos son el tramo comprendido entre la rotonda del colegio Sagrados Corazones y la rotonda del Puente de Hierro o la Carretera de Orón, desde el Casco Histórico hasta la pedanía, entre otras.

Sin embargo, según ha podido saber EL CORREO, ninguno de los dos radares propiedad del cuerpo municipal estarían en condiciones de ser utilizados. Y es que, en Miranda, no hay ninguna denuncia derivada del uso del radar de tráfico desde el curso 2022, ya que, como indicó la plantilla policial medio año atrás, «hace dos o tres años que ni tenemos el radar, está en Aranda de Duero».

Se trata del coche policial con radar homologado por la DGT, pero en el caso del radar móvil «de pistola», tampoco estaría operativo por falta de calibración.

El objetivo no es otro que e para controlar la velocidad de los vehículos en la carretera Logroño, pero también en otros puntos de la ciudad, y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad vial. Al ser un equipo portátil, se pueden instalar de forma discreta o rotatoria en coches patrulla o trípodes, lo que dificulta predecir su ubicación y disuade a los conductores de exceder los límites de velocidad.

Moción

En el mismo ámbito, cabe recordar que el problema del tráfico y del impacto del paso de camiones en la Carretera de Logroño ya fue tema de debate , hace un mes, en el marco de una sesión plenaria. Como medidas de rápida aplicación, los vecinos reclaman que se obligue a los camiones que vayan a Ircio a cruzar desde Armiñón, a la N-1 por Bayas, hasta su destino; pero también que se coloque señalización al respecto y se vigile la velocidad y el ruido en la zona.