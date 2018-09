Piden destinar medio millón a peonadas y maquinaria para mejorar la limpieza viaria Regueros de aceite, chicles y otras suciedades son visibles en distintos puntos de la ciudad. / A. G. La partida se corresponde con el dinero reservado a mayores para el nuevo contrato que estaba previsto firmar este año y no está listo CRISTINA ORTIZ Viernes, 21 septiembre 2018, 23:12

Miranda está «sucia, muy sucia» y cambiar su estado requiere de una medida de coche, con medios técnicos y económicos. Gasto extra al que el Partido Popular pide que se destine medio millón de euros. Una partida que no está fijada al azar, responde a la cuantía reservada a mayores en 2018 para hacer frente al coste anual del nuevo contrato de limpieza viaria que se esperaba haber adjudicado este año.

Pero no ha sido así y el dinero está ahí, no se ha gastado, por lo que los populares demandan que se mantenga su destino final y se emplee en mejorar el estado de la ciudad porque «está en juego la salubridad de los mirandeses. Las calles están en un estado lamentable y la ciudad está más sucia que nunca», apuntó el concejal de la formación, Sergio Montoya.

Con ese dinero piden al Ayuntamiento que invierta en comprar maquinaria y pagar peonadas especiales para tratar de solucionar, de aquí a final de año, el problema que tiene Miranda. Los populares quieren que se mantenga el destino final de ese dinero que no va a dar tiempo a gastar en 2018 y reclaman que, por tanto, se destine a reforzar el actual servicio para tener una ciudad limpia de cara a las navidades. El estado actual «da vergüenza».

Son conscientes de que el servicio de la UTE es «malo», pero también tienen claro que poner remedio a esa situación es responsabilidad del Ayuntamiento, del que creen que no está cumpliendo con su responsabilidad. «Hay muchos incumplimientos y no se están tomando cartas en el asunto».

Aunque más grave considera el PP que el servicio se encuentre en prorroga forzosa porque «en dos años no hemos sido capaces de volverlo a adjudicar» y que no haya todavía una fecha para una nueva licitación. Por eso, Montoya no dudó en hacer un llamamiento público al equipo de Gobierno para que «se lo tome en serio. Temo que no seamos capaces de formalizar el nuevo contrato en lo que queda de legislatura. Estamos preocupadísimos».

Pero no les sirve que se redacte de cualquier manera. Quieren que el pliego que se diseñe se adapte no a las necesidades actuales de Miranda, sino también a las que puede haber a diez años vista. Hay que ser previsores. «Tiene que ser un contrato innovador». Y no solo en lo que se refiere a la dotación económica o la contratación de personal, un capítulo en el que consideraron insuficiente la propuesta marcada –el pliego que fue retirado fijaba 46 y el PP cree imprescindible alcanzar un mínimo de 55 o 57 personas–. Los populares quieren que se estudie con detalle y se expliciten además en el documento aspectos como el soterramiento de contenedores en algunas zonas de la ciudad como la plaza de Abastos o la calle Independencia; la incorporación del quinto contenedor (que será obligatorio tener en poco más de un año) o el establecimiento de contraprestaciones por reciclar.

«En muchas ciudades están pagando a sus vecinos por el reciclaje responsable en una serie de maquinas en la que depositan envases o vidrio y acumulan puntos para acceder a servicios municipales, como el autobús, las piscinas...», detalló.

Son muchas las cosas que entiende el PP que están por hacer y si no se toman cartas en el asunto tienen claro que la ciudad continuará con un servicio que «más que limpiar, ensucia, con una maquinaria obsoleta que ha estado dejando regueros de aceite y de lixiviados, sobre todo, donde paran los camiones para recoger los contenedores».

Depósitos para los que también reclaman una mayor limpieza, que mejore su imagen y su estado actual; pero también que se revise su ubicación, porque están convencidos de que en algunos casos no es la mejor, tanto por limitar la visibilidad de peatones y conductores como por tapar escaparates de establecimientos comerciales.

Por otro lado, la formación también reclamó una mayor dotación de papeleras en barrios y pedanías así como una mayor inversión en campañas de concienciación sobre la importancia de que los ciudadanos contribuyan a mantener limpia la ciudad . «Queremos que se tomen en serio la limpieza de la ciudad, no valen excusas de funcionarios, nueva ley de contratos o UTE, porque en otros municipios no pasa», incidió Montoya, poniendo como ejemplos el trabajo que se realiza en localidades cercanas como pueden ser Briviesca, Haro y también Aranda.