Piden más contundencia al equipo de Gobierno de Miranda en la lucha contra la violencia machista

Las declaraciones de la alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, tras la recepción del galardón de la Federación Española de Municipios y Provincias por el trabajo ... realizado a través del Servicio de Urgencias Sociales en asistencia, ayuda y protección a las mujeres víctimas de la violencia machista y a sus hijas e hijos, no han caído demasiado bien en el sindicato CC OO del ente municipal.

«Queremos denunciar la gestión del Ayuntamiento de Miranda en materia de igualdad y derechos laborales. Resulta sorprendente que la Alcaldesa manifieste públicamente su compromiso con la lucha contra la violencia machista y el apoyo a las víctimas, mientras que, internamente, su corporación actúa de manera contraria», lamentan.

Para los representantes, esta contradicción es «aún más llamativa» considerando que el ente municipal ha sido reconocido y premiado por su gestión en inclusión y diversidad, puesto que consideran que «sus políticas no se reflejan en el trato real que reciben sus trabajadoras y trabajadores».

Antiacoso

En otro orden de denuncias, sostienen que Miranda sigue incumpliendo su obligación de contar con un Plan de Igualdad, exigido por ley para todas las empresas de más de 50 empleados desde 2020. Además, «no resuelve las solicitudes de conciliación y no se ha implantado eficazmente el protocolo de acoso. Este protocolo, que fue aprobado con urgencia tras una denuncia presentada hace más de seis meses, sigue sin reunir los requisitos mínimos para su correcto funcionamiento».

En particular, preocupa la denuncia por acoso sexual presentada mediante registro, «sobre la cual no se han tomado medidas efectivas hasta la fecha». El concejal de Personal, Pablo Gómez, tiene conocimiento de estos hechos desde junio de 2023, «sin embargo, su respuesta ha sido, en primer lugar, proponer medidas cautelares que parecen un castigo a la denunciante y, posteriormente, no aplicar las recomendadas de la comisión correspondiente».

Consideran que más grave aún es que, seis meses después de la denuncia, solo se haya abierto un expediente de información reservada sin plazos claros para su resolución. «Esto sugiere una gestión que busca encubrir los problemas en lugar de afrontarlos con transparencia y responsabilidad. Estas actuaciones recuerdan tiempos pasados y no son propias de una administración que ha sido premiada.

Por ello, desde el área municipal de CC OO exigen que actúe con la «coherencia y el rigor» que se espera de una administración pública, garantizando el cumplimiento de la normativa en materia de igualdad y ofreciendo un entorno laboral seguro para todos los profesionales de la plantilla municipal.