Cuando el piano saca al saxo a la pista de baile

Cuando uno se imagina un grupo con piano y saxo no espera acabar bailando como si estuviese en la pista de una discoteca. Pero Swintronics ... consigue que su público mueva el esqueleto sin parar durante un par de horas en las que impregna el escenario de buen rollo gracias a un repertorio repleto de clásicos de todas las épocas a los que da un toque moderno de bases electrónicas.

En los años en los que el bakalao reinó en las salas españolas, ellos ya hacían sus pinitos en grupos rockeros, y aunque aseguran entre risas que ninguno fue «bakaleta» en su juventud, con el tiempo y con mucha más madurez musical, han sabio fusionar lo mejor de esos ritmos repletos de sintetizadores y samplers con temas de Madonna o Amy Winehouse. «Nuestra propuesta no es muy habitual», asegura Ibon Jordan, quien reconoce que no han inventado nada, aunque hacen algo que quizá en Europa tenga más tirón pero que en la península carece de referentes.

Swingtronics nació hace seis años pero sus componentes llevan más de tres décadas sobre los escenarios. Y en los tiempos que corren en el mundillo musical, quizá lo más novedoso sea volver a beber de los clásicos, pero con un toque muy personal. Este elegante quinteto huye de los juicios absolutos a la hora de valorar géneros.

Está claro que su estilo está muy alejado del reguetón y los ritmos latinos que dominan las plataformas actualmente, pero tampoco los infravaloran porque ven cierta similitud con los intentos de denostar en su momento a la electrónica. «Si hay tantos millones de personas que escuchan algo, es que quizá tiene valor aunque personalmente no te pueda gustar», explica Jordan, que destaca la versatilidad tanto de repertorio como de formato que tiene su banda. Eso les permite abarcar un abanico casi infinito de público. «Somos de esos grupos que encajan bien en cualquier situación», afirma. Desde un festival hasta una celebración privada.

En esa faceta camaleónica juega un papel importante su cuidada puesta en escena. «La música es como la comida, que también entra un poco por el ojo. Si un plato está muy bueno pero tiene mal aspecto, seguramente no lo pruebes, y cuando ves salir a un grupo al escenario, la estética y la escenografía también te predisponen», explica un músico curtido en mil batallas y que sabe que transmitir una imagen «cálida y cercana» es el primer paso para que el espectador abra sus oídos. A partir de ahí, hablan los instrumentos y Swingtronics tiene una propuesta que engancha, entre otras cosas, porque sus canciones le suenan a todos. «Es mucho más fácil llegar con versiones porque la mayoría tendemos a lo conocido. Nos quitamos el sombrero con los grupos que tocan un repertorio íntegramente propio porque tiene mucho mérito», señala.

Como el resto de compañeros, Jordan es un jornalero de los escenarios. Bolos no les faltan, «aunque tienes que currártelo mucho si quieres vivir de la música». En su caso, «dedicamos casi más horas al trabajo de oficina que a ensayar». Y es que tienen claro que al final, una banda es «como una empresa» y no basta con saberse bien las canciones. También es necesario llamar a muchas puertas, hacer contactos y cuidar todos esos detalles que quizá el público no ve pero que marcan la diferencia cuando un grupo se sube a las tablas.