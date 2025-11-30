Los perros, unos voluntarios más en Miranda
Unas sesenta personas se dan cita en el campo de entrenamiento de San Miguel del Monte para ver como trabajan los animales en los rescates
Cristina Ortiz
Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:55
Alrededor de sesenta personas se acercaban ayer por la mañana al campo de entrenamiento del Grupo Canino de Búsqueda y Rescate en San Miguel del ... Monte para conocer de cerca el trabajo que realizan los animales, cómo entrenan y, al mismo tiempo, compartir una jornada y una actividad de ocio con otros voluntarios de distintos colectivos de la ciudad, aunque la cita estaba abierta a que se pudiera acercar cualquiera.
Y pese al mal tiempo fueron muchos los que acudieron para satisfacción de Marisol Santos, presidenta del colectivo, que agradecía la visita así como la implicación y la participación de los asistentes a la hora de hacer todo aquello que les pedían, ya fuera esconderse entre los arbustos o subir a un árbol a la espera de que llegara el perro a localizarlos. «Ha sido una experiencia muy gratificante», aseguró.
