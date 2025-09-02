La pérdida de empleo en Servicios castiga las cifras del paro, que crece en Miranda

Tras cuatro meses de descenso consecutivo del paro en la ciudad, agosto rompe la racha con la incorporación de 50 personas más a las listas ... de parados del Ecyl, donde figuran 1.649 demandantes de una ocupación. Aunque hace un año eran 87 más, que suponen una reducción del 5%.

En este caso, el incremento mensual está motivado principalmente por la pérdida de empleo en Servicios, que ha sumado 41 demandantes más a un total que conforman 1.150, casi el 70% del global de los inscritos. Hace un año había 43 personas más en ese apartado de la estadística del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Otros 4 se han sumado en agosto al listado de Industria, donde buscan trabajo 212 personas. Cifra que apenas se ha movido en los doce últimos meses, ya que al acabar agosto de 2024 figuraban en el Ecyl 6 parados más que esperaban un contrato en ese ámbito laboral. Menos se ha movido aún Agricultura, sin variaciones en el último periodo mantiene 49 demandantes de empleo, uno más que hace un año.

Con 111 desempleados ha terminado el mes el área de Construcción, tras incorporar dos más el último balance de datos. En este caso el total también es inferior al registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior, cuando había 129 parados en el sector, 18 más que ahora.

La estadística recoge también 3 personas nuevas inscritas en busca de su primera oportunidad laboral, algo que esperan conseguir en estos momentos 127. Son 21 menos que en agosto de 2024.

En este caso, la pérdida de empleo ha afectado más a los varones, al incorporarse 33 más en agosto al Ecyl, frente a las 17 mujeres que se han dado de alta. Si bien, ellas siguen siendo mayoría en las listas del paro. 962 están inscritas como demandantes de una ocupación, frente a los 687 varones.

El paro también ha repuntado en el cómputo global de la provincia, al incorporar a 306 desempleados más a la estadística. Muchos de ellos vinculados al sector Servicios, que ha ganado 214 parados, frente a los 33 más de la lista de Construcción que conforman 797;los 24 que ha sumado Industria, que cuenta con 1.521;479 hay en Agricultura al sumar 18 más; y 920 en el colectivo que carece de experiencia previa, al registrarse 17 más. Teniendo en cuenta estos parciales, Burgos ha cerrado el mes con 12.854 personas inscritas en el Ecyl, aunque si se echa la vista atrás la situación es mejor que hace un año, cuando había 581 más apuntadas al Ecyl.

En lo que a contratos se refiere, durante agosto se firmaron 7.851, que suponen un 33% menos que en julio, el otro mes estival por excelencia.