El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La oficina de Ronda del Ferrocarril registra 1.649 demandantes de trabajo. Avelino Gómez

La pérdida de empleo en Servicios castiga las cifras del paro, que crece en Miranda

Tras cuatro meses de descenso del desempleo en la ciudad, el Ecyl ha sumado en agosto 50 nuevos inscritos

Cristina Ortiz

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:58

Tras cuatro meses de descenso consecutivo del paro en la ciudad, agosto rompe la racha con la incorporación de 50 personas más a las listas ... de parados del Ecyl, donde figuran 1.649 demandantes de una ocupación. Aunque hace un año eran 87 más, que suponen una reducción del 5%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Laporte vuelve al Athletic
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  3. 3 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  4. 4

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  5. 5 El mensaje premonitorio de Laporte el día que se despidió del Athletic en 2018
  6. 6

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  7. 7

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  8. 8

    «Laporte era un chaval con espíritu callejero, de hacer bromas y de decirte las cosas a la cara»
  9. 9

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  10. 10 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La pérdida de empleo en Servicios castiga las cifras del paro, que crece en Miranda

La pérdida de empleo en Servicios castiga las cifras del paro, que crece en Miranda