Pequeños y mayores se movieron sobre ruedas impulsadas por motores que no contaminan Nada se les puso por delante a los bien equipados patinadores. / Avelino Gómez La celebración de la Semana Europea de la Movilidad arrancó con una marcha en bici y otra protagonizada por los patinadores MARÍA ÁNGELES CRESPO Lunes, 17 septiembre 2018, 00:31

Miranda se ciñe siempre al calendario en lo que respecta a la Semana Europea de la Movilidad y es eso, la celebración en las fechas que van entre el 16 y el 22 de septiembre lo que condiciona sobremanera que el arranque sea más o menos tibio.

En esta cita que lleva ya desarrollándose diecinueve años los actos que podrían congregar a un mayor número de público, léase las marchas en bicicleta o en patines, se llevan a acabo siempre el domingo que cae entre los días de inicio y finalización. Este año era ayer y como fue la primera actividad se acabó notando «que aún la gente no se ha metido de lleno en la participación de las propuestas», comentaba el concejal de Educación Ambiental, Alexander Jiménez, que apuntaba también que «al caer tan cerca de las fiestas la presentación de todo lo que se va a hacer lo apuramos hasta el final y a veces eso hace que muchos mirandeses se enteren un poco tarde, cuando a lo mejor ya tienen planes para este domingo».

Aun así en el punto de encuentro, el parque Antonio Machado, se congregaron una treintena de ciclistas de todas las edades. Eso sí, hubo que esperar casi media hora para que todos comenzaran a pedalear para afrontar los casi dieciséis kilómetros que tenían por delante. Un recorrido «que como se hace sin prisas es asequible para cualquiera que esté acostumbrado a andar un poco en bici. Queremos que nadie se eche atrás porque resulte complicada», argumentaba Esther Olazábal, responsable de Olavey Gestión y Medio Ambiente, responsable de poner en marcha las actividades de esta semana que se presenta bajo el lema ¡Combina y muévete!

Y vaya si se movieron los ciclistas, algunos como Marco Melgosa, de nueve años, besando el suelo antes de emprender la marcha. «Iba tan deprisa que quería girar y poner la bici recta pero no me ha salido y me he caído, pero no me ha pasado nada». Afrontaba los dieciséis kilómetros «sin problema, me da igual, ando mucho en bici, me gusta».

También le ocurría lo mismo a Fernando Santos, de 11 años, que llegó desde Haro con el ánimo de participar en la ruta en bici y también en la marcha con patines. «Hacer estas cosas es bueno para la salud, haces ejercicio, te lo pasas bien y no se contamina».

En esta idea pusieron el acento los mayores, como su padre, Benito, o Iñaki Galán, que tenían claro «que esto es positivo y puede servir para hacer ver a la gente que no se necesita usar el coche para todo. Miranda es una ciudad muy cómoda para andar o para moverse en bicicleta aunque a veces el tiempo no anime demasiado».

Marco Galán de siete años, estaba porque «mi padre me ha obligado», dijo sin reparos, aunque también que «ando mucho en bici en mi pueblo, en Ayuelas, me gusta mucho, y yo creo que todos los niños tenían que animarse». Es lo que hizo su amigo Christian San José, también de siete años, que recordaba que «para que no te pase nada hay que ponerse casco».

O cambiamos o nos cambian

No faltaron a la cita algunos de los habituales, como vecinos de Las Matillas. José Ignacio Ortiz ve positiva la iniciativa y apunta que «para que haya una mayor presencia creo que hay muchos colectivos que podrían, como hacemos nosotros desde la asociación, animar a la gente a participar. Tenemos que concienciarnos que la bici es un medio de transporte con futuro. Hay países con peor clima que el nuestro y nos dan lecciones. Tenemos que olvidarnos del coche porque la contaminación está ahí y o cambiamos o nos cambian».

No eran muchos pero todos disfrutaron de la ruta que les condujo hasta Fuentecaliente para, desde allí, emprender el regreso al punto de partida.

Un lugar en el que les esperaban los más de cincuenta patinadores que se dirigieron por las calles de la ciudad hasta el Pabellón del Ebro donde integrantes de la Asociación Patines en Línea y el Club Hokey Lobos mostraron su destreza con este particular calzado.

En el Pabellón llegó la fiesta y hubo allí entretenimiento, mucha diversión y también sorteo de diferentes regalos.

El comienzo de la Semana Europea de la Movilidad fue ayer y hasta el próximo sábado –día sin coche–, son muchas las propuestas que se plantean «para concienciar a los mirandeses de todas las edades. Ese es el objetivo», zanjó Jiménez.