Los pensionistas de Miranda cobran de media 1.562 euros al mes, de las más altas de Burgos

1.562 euros mensuales. Ése es el importe de la pensión media que reciben los jubilados mirandeses, una de las más altas de la provincia, ... sólo superada por las cantidades que la Seguridad Social tiene registradas en cuatro pequeñas localidades burgalesas, en un territorio en el que el importe medio estaba fijado a finales del pasado ejercicio en 1.314 euros. Cuantía a la que en la ciudad hay que sumar 248 más para llegar a esa cifra casi un 19% más alta.

Cada mes, las arcas del Estado destinan un total de unos 14,8 millones de euros al pago de las pensiones de 9.526 jubilados que residen en la ciudad –250 más que hace año y medio– y que representan el 10% del colectivo domiciliado en la provincia. Miranda es la localidad provincial con más perceptores sólo por detrás de la capital, donde viven 48.209.

Aranda, con una población un poco más reducida, cuenta con 8.177 personas. La diferencia a la baja es de 1.349 personas, que porcentualmente suponen casi un 14% menos. También es menor el importe medio de la pensión que reciben, aunque la variación es mínima, de 26 euros. En la capital ribereña la cuantía está fijada en 1.536 euros. Importe que supera al de la capital, donde está en 1.532 mensuales.

La mayor prestación la registra Villanueva de Gumiel, en los que la pensión media de sus 72 jubilados alcanza los 1.604 euros. También se sitúan por delante de la ciudad en: Castrillo del Val, con una media de 1.587 entre sus 144 jubilados con prestación contributiva; en Arija con 1.568 y 62 personas; y en Cardeñadijo con 1.565 y 142 destinatarios.

La pensión media del sistema en la provincia, según los datos que maneja para agosto la Seguridad Social, alcanza los 1.412 euros mensuales y los 1312 a nivel estatal, lo que representa un aumento del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior. En el caso de Miranda, la media está 249 euros por encima.

Aunque si se discriminan los datos por sexos, las mujeres se quedan por debajo de esa cuantía. La estadística refleja que hay 4.615 féminas que perciben una prestación y de media ingresan mensualmente por ese concepto 1.163 euros. No llegan a la media nacional. Tendrían que recibir 150 euros más para alcanzar ese límite.

Evidentemente, los hombres sí lo superan. Los 4.911 que figuran en el balance perciben de media 1.938 euros. Es decir, 775 más que ellas.

También existen notables diferencias en los importes en función del tipo de pensión que se reciba. La de jubilación es la más alta de todas, su importe mensual se sitúa de media en la ciudad en 1.784 euros y es la que perciben 6.289 destinatarios que han dado por finalizada su etapa laboral por edad. Aunque también hay otras 698 personas que la han concluido pero por tener una incapacidad permanente, consideración que les da derecho a un ingreso mensual de la Seguridad que ronda en este caso los 1.386 euros.

Otros destinatarios

Por debajo se queda la media de la denominada pensión de viudedad, que en el caso de Miranda cobran 2.256 personas a las que les ingresan 1.114 euros, se quedan casi 450 euros por debajo del importe medio de la ciudad. Casi la mitad de ese dinero llega a los huérfanos de la localidad. En su caso, la pensión media de orfandad es de 596 euros.

La estadística también recoge el abono de 41 prestaciones en la ciudad con un importe medio de 969 euros dentro del apartado de pensión en favor de familiares, una fórmula destinada a garantizar unos ingresos mínimos a familiares convivientes que dependían de una persona que ha fallecido.

Si los datos se analizan por edades de los titulares con derecho a una aportación de la Seguridad Social, hay 1.524 personas por debajo de 65 años que reciben, de media, un ingreso de 1.383. Superan esa edad 8.002 adjudicatarios, a los que les llegan mensualmente unos 1.596.