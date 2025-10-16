El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del jueves deja 275.000 euros en esta localidad vizcaína
Unos 8.000 perceptores de una pensión de la Seguridad Social en la ciudad han superado los 65 años. Avelino Gómez

Los pensionistas de Miranda cobran de media 1.562 euros al mes, de las más altas de Burgos

La Seguridad Social registra 9.275 perceptores en la ciudad, de los que 4.911 son hombres y 4.615 mujeres

Cristina Ortiz

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:54

Comenta

1.562 euros mensuales. Ése es el importe de la pensión media que reciben los jubilados mirandeses, una de las más altas de la provincia, ... sólo superada por las cantidades que la Seguridad Social tiene registradas en cuatro pequeñas localidades burgalesas, en un territorio en el que el importe medio estaba fijado a finales del pasado ejercicio en 1.314 euros. Cuantía a la que en la ciudad hay que sumar 248 más para llegar a esa cifra casi un 19% más alta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  2. 2 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  3. 3

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  4. 4

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  5. 5

    Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en las calles de Gaza
  6. 6

    ¿Debió ordenar Felipe González que «volaran por los aires» a la cúpula de ETA?
  7. 7

    Sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  8. 8

    Seguridad abre una investigación por las lesiones a un joven en el acto de Falange
  9. 9

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás un muro en plena Avanzada»
  10. 10

    Euskadi culpa al Ministerio de Sanidad por el pago abusivo al sistema que regula la atención de pacientes en otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los pensionistas de Miranda cobran de media 1.562 euros al mes, de las más altas de Burgos

Los pensionistas de Miranda cobran de media 1.562 euros al mes, de las más altas de Burgos