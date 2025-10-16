El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del jueves deja 275.000 euros en esta localidad vizcaína
Los vecinos de las pedanías podrán utilizar los autobuses escolares. Avelino Gómez

Las pedanías de Miranda no tendrán transporte a demanda al ser inviable cubrirlo con taxis

Los viajes gratis ofrecidos por la Junta motivan que el Ayuntamiento desista de su idea inicial al ver cubierto el servicio

Raúl Canales

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:54

Comenta

Las pedanías mirandesas no tendrán transporte a demanda. Aunque el Ayuntamiento tenía la intención de utilizar esta fórmula para brindar un mejor servicio a los ... vecinos que viven en las localidades del entorno, finalmente ha desistido al no ser viable. La idea promovida por la concejala de Medio Ambiente era que cada vez que alguien tuviera que trasladarse desde una de las pedanías hasta la ciudad pudiera avisarlo con tiempo suficiente y se le enviaría un taxi para acercarle hasta la parada de autobús urbano más próxima. Pero la iniciativa de María Cueva ha encontrado muchos escollos para salir adelante. En primer lugar, las dificultades que le han puesto los taxistas para cuadrar horarios y poder garantizar el servicio. Además, por una cuestión económica tampoco resultaba tan rentable. El reciente anuncio de la Junta de que los empadronados podrán viajar gratis en las autobuses interurbanos ha acabado por convencer a Cueva de que era mejor desistir del proyecto, ya que con la tarjeta BUScyl, los residentes en las pedanías no tendrán que pagar billete por desplazarse hasta Miranda. Las frecuencias son las mismas, que la concejala considera que pueden quedarse un poco «escasas» ya que no hay transporte disponible todos los días, pero al menos la administración regional ha ofrecido una mejora en el servicio que hace que ya no sea tan necesario el transporte a demanda que se estaba estudiando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  2. 2 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  3. 3

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  4. 4

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  5. 5

    Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en las calles de Gaza
  6. 6

    ¿Debió ordenar Felipe González que «volaran por los aires» a la cúpula de ETA?
  7. 7

    Sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  8. 8

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás un muro en plena Avanzada»
  9. 9

    Seguridad abre una investigación por las lesiones a un joven en el acto de Falange
  10. 10

    Euskadi culpa al Ministerio de Sanidad por el pago abusivo al sistema que regula la atención de pacientes en otras comunidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las pedanías de Miranda no tendrán transporte a demanda al ser inviable cubrirlo con taxis

Las pedanías de Miranda no tendrán transporte a demanda al ser inviable cubrirlo con taxis