Las pedanías de Miranda no tendrán transporte a demanda al ser inviable cubrirlo con taxis Los viajes gratis ofrecidos por la Junta motivan que el Ayuntamiento desista de su idea inicial al ver cubierto el servicio

Raúl Canales Jueves, 16 de octubre 2025, 23:54 Comenta Compartir

Las pedanías mirandesas no tendrán transporte a demanda. Aunque el Ayuntamiento tenía la intención de utilizar esta fórmula para brindar un mejor servicio a los ... vecinos que viven en las localidades del entorno, finalmente ha desistido al no ser viable. La idea promovida por la concejala de Medio Ambiente era que cada vez que alguien tuviera que trasladarse desde una de las pedanías hasta la ciudad pudiera avisarlo con tiempo suficiente y se le enviaría un taxi para acercarle hasta la parada de autobús urbano más próxima. Pero la iniciativa de María Cueva ha encontrado muchos escollos para salir adelante. En primer lugar, las dificultades que le han puesto los taxistas para cuadrar horarios y poder garantizar el servicio. Además, por una cuestión económica tampoco resultaba tan rentable. El reciente anuncio de la Junta de que los empadronados podrán viajar gratis en las autobuses interurbanos ha acabado por convencer a Cueva de que era mejor desistir del proyecto, ya que con la tarjeta BUScyl, los residentes en las pedanías no tendrán que pagar billete por desplazarse hasta Miranda. Las frecuencias son las mismas, que la concejala considera que pueden quedarse un poco «escasas» ya que no hay transporte disponible todos los días, pero al menos la administración regional ha ofrecido una mejora en el servicio que hace que ya no sea tan necesario el transporte a demanda que se estaba estudiando.

El único requisito para viajar gratis en el transporte público que depende de la Junta es estar empadronado en la comunidad autónoma y haber solicitado la tarjeta digital, un trámite sencillo que se realiza a través de la página web y con el que el usuario recibirá en su correo electrónico un QR listo para su uso. La medida adoptada por la Junta, que afecta a más de 700 rutas interurbanas en toda la región, se enmarca en la política estructurada para garantizar una movilidad accesible, inclusiva y sostenible en todo el territorio, con independencia del lugar de residencia», aseguran desde la Junta, que califica la gratuidad del servicio como «un nuevo paso en la consolidación del transporte como pilar del estado del bienestar». La intención del Ayuntamiento era ir un poco más allá y ofrecer un servicio a demanda, para evitar que los autobuses hagan recorridos en los que no se sube ningún viajero y para que los usuarios tuvieran más disponibilidad horaria a la hora de hacer sus recados. Con el transporte a demanda se ganaba en calidad del servicio pero también en sostenibilidad. Sin embargo, Cueva admite que no era sencillo coordinar la cobertura del servicio con los taxistas de la ciudad y que la medida planteaba muchos más inconvenientes que ventajas a corto plazo, por lo que tras el anuncio de la Junta, ha optado por postergar de momento la idea y esperar los resultados que arroja el transporte gratuito ofrecido por la administración regional. Si de esta forma los vecinos de las pedanías ven cubiertas sus necesidades de movilidad, desechará definitivamente la propuesta de los taxis. En caso contrario, en un tiempo podría retomarla y buscar la forma de hacerla viable.

