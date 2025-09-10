El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Suzana va a contar con 30.000 euros para inversiones. Avelino Gómez

Las pedanías de Miranda recibirán «lo antes posible» 186.000 euros para gastos e inversión

El Ayuntamiento ha aprobado esta semana el importe a conceder a cada una, que se abonará en un único pago

Cristina Ortiz

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:07

Las pedanías mirandesas recibirán «lo antes posible» un ingreso global de 186.000 euros, que es la cuantía que esta semana ha acordado conceder el ... Ayuntamiento de la ciudad a las entidades locales menores tanto para hacer frente a los gastos corrientes del año como a las inversiones que tenían planteadas para este ejercicio. Un dinero que les llegará en un único pago tal y como habían solicitados los responsables de esos núcleos y apoyó el concejal de Barrios y Pedanías, Guillermo Ubieto, atendiendo a una opción permitida tras el cambio realizado el verano de 2021 en la ordenanza municipal de subvención.

