Las pedanías de Miranda recibirán «lo antes posible» 186.000 euros para gastos e inversión

Las pedanías mirandesas recibirán «lo antes posible» un ingreso global de 186.000 euros, que es la cuantía que esta semana ha acordado conceder el ... Ayuntamiento de la ciudad a las entidades locales menores tanto para hacer frente a los gastos corrientes del año como a las inversiones que tenían planteadas para este ejercicio. Un dinero que les llegará en un único pago tal y como habían solicitados los responsables de esos núcleos y apoyó el concejal de Barrios y Pedanías, Guillermo Ubieto, atendiendo a una opción permitida tras el cambio realizado el verano de 2021 en la ordenanza municipal de subvención.

Así que cuando el dinero llegue a las cuentas corrientes de las entidades menores lo hará en su totalidad, de una sola vez, y no primero el 70% y el 30% a la justificación del destino dado a la ayuda. Si bien es cierto que hace unas semanas los alcaldes pedáneos reclamaban públicamente el ingreso de la partida que les correspondía ante la falta de liquidez para hacer frente a los gastos que estaban asumiendo en este ejercicio y no contaban con tener que hacerlo, ya que en ejercicios anteriores el 70% de lo que les correspondía lo habían tenido ya en julio.

En esta ocasión lo van a recibir más tarde, pero todo. Eso sí, aún no hay una fecha determinada, sólo saben las cantidades que les corresponden a cada localidad. Para inversiones se repartirán 125.000 de los que 30.000 llegarán a Suzana y Guinicio, 19.000 a Orón, 16.000 a Ayuelas e Ircio, y 14.000 a Montañana.

Por otro lado, se distribuirán 61.000 euros para que paguen los gastos del día a día. Orón dispondrá de 13.750, Suzana de 12.250, Ircio de 10.750, Ayuelas de 9.750, Guinicio de 7.400 y Montañana de 7.100 euros.

También se han aprobado las subvenciones para las asociaciones de vecinos: la de Anduva recibirá 600 euros, la de Bardauri 1.800, la de Bayas, 7.900, la de El Crucero 8.000, la de Las Matillas 5.800 y la de Orón 900.